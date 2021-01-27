هندرسون وماتيب جاهزان للمشاركة أمام توتنام

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول جاهزية الثنائي جوردن هندرسون وجويل ماتيب للمشاركة أمام توتنام في الدوري الإنجليزي يوم الخميس.

وغاب قائد ليفربول عن آخر مباراتين ضد بيرنلي ومانشستر يونايتد بسبب مشاكل عضلية.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا توجد إصابات جديدة.. هندرسون وماتيب شارك في كامل فقرات تدريب يوم الثلاثاء".

وأضاف "كما هو الحال دائمًا مع هذه الأشياء، علينا أن نرى كيف يتفاعلان بين عشية وضحاها وما يمكنهما فعله يوم الأربعاء، لكنهما تدربا يوم الثلاثاء بشكل طبيعي".

الأزمة الدفاعية التي يمر بها ليفربول جعلت كلوب يلعب بالناشئ ريس ويليامز بجوار فابينيو في قلب الدفاع أمام مانشستر يونايتد.

فالفريق يفقد فيرجيل فان دايك وجو جوميز لفترة طويلة بسبب الإصابة.

ويحل ليفربول ضيفا على توتنام يوم الخميس بعد خمس مباريات في الدوري الإنجليزي لم يتذوق فيها طعم الفوز.

ويدخل ليفربول اللقاء بعدما تقهقر إلى المركز الخامس برصيد 34 نقطة بفارق نقطة عن توتنام السادس.