مصطفى محمد: كل ما يُقال عني غير صحيح.. لماذا يمنعونني من تحقيق رغبتي؟

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 15:54

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الملغي في أسوان

نشر مصطفى محمد مهاجم الزمالك تغريدة عبر

مصطفى محمد

النادي : الزمالك

الزمالك

"تويتر" نفى فيها الأخبار المنتشرة عنه في الفترة الأخيرة.

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وكتب مصطفى محمد عبر تويتر " كل ما يُقال عني غير صحيح حتي الآن لا أعلم لماذا يقف بعض الأشخاص في طريقي لتحقيق رغبتي خاصة أنني لبيت كل طلبات نادي الزمالك؟!".

وكانت قناة "a spor" التركية قد زعمت أن مصطفى محمد سيسافر غدا إلى تركيا للانضمام لجالاتا سراي.

وبحسب القناة فإن مصطفى محمد من المتوقع أن يصل إلى تركيا، يوم الخميس، لاتمام تعاقده مع النادي التركي.

وأشارت القناة إلى أن جالاتا سراي اتفق على الحصول على خدمات مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

ويحصل الزمالك على 2 مليون دولار مقابل إعارة مصطفى محمد للفريق التركي.

وكان هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك قد أكد أن مصطفى محمد تلقى عرضا تركيا. (طالع التفاصيل)

وكان فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي قد أكد اهتمام ناديه بالتعاقد مع مصطفى محمد. (طالع التفاصيل)

وشارك مصطفى محمد مع الزمالك في 4 مباريات هذا الموسم وسجل هدفين.

الزمالك
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