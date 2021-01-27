مصطفى محمد: كل ما يُقال عني غير صحيح.. لماذا يمنعونني من تحقيق رغبتي؟

نشر مصطفى محمد مهاجم الزمالك تغريدة عبر

مصطفى محمد النادي : الزمالك الزمالك

كل ما يقال عني غير صحيح حتي الان لا اعلم لماذا يقف بعض الاشخاص في طريقي لتحقيق رغبتي خاصآ انني لبيت كل طلبات نادي الزمالك ؟! — Mostafa Mohamed (@mmostafa_11) January 27, 2021

"تويتر" نفى فيها الأخبار المنتشرة عنه في الفترة الأخيرة.

وكتب مصطفى محمد عبر تويتر " كل ما يُقال عني غير صحيح حتي الآن لا أعلم لماذا يقف بعض الأشخاص في طريقي لتحقيق رغبتي خاصة أنني لبيت كل طلبات نادي الزمالك؟!".

وكانت قناة "a spor" التركية قد زعمت أن مصطفى محمد سيسافر غدا إلى تركيا للانضمام لجالاتا سراي.

وبحسب القناة فإن مصطفى محمد من المتوقع أن يصل إلى تركيا، يوم الخميس، لاتمام تعاقده مع النادي التركي.

وأشارت القناة إلى أن جالاتا سراي اتفق على الحصول على خدمات مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

ويحصل الزمالك على 2 مليون دولار مقابل إعارة مصطفى محمد للفريق التركي.

وكان هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك قد أكد أن مصطفى محمد تلقى عرضا تركيا. (طالع التفاصيل)

وكان فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي قد أكد اهتمام ناديه بالتعاقد مع مصطفى محمد. (طالع التفاصيل)

وشارك مصطفى محمد مع الزمالك في 4 مباريات هذا الموسم وسجل هدفين.