الزمالك: عرض تركي لمصطفى محمد.. ووفرنا 70 مليون جنيه للنادي

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 01:38

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الملغي في أسوان

كشف هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك عن إن مصطفى محمد مهاجم الفريق تلقى عرضا من تركيا.

وقال هشام إبراهيم لقناة "أون تايم سبورتس 2": "هناك عرضا تركيا لمصطفى محمد".

وأضاف "العرض التركي جاء لمصطفى محمد في نفس عرض سانت إيتيان".

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واستمر "لا مفاوضات مع سانت إيتيان. كان هناك عروضا لكن تم رفضها. اعتذروا كثيرا لكن كرامة الزمالك فوق كل شيء".

وأكمل "سيتم اتخاذ كل القرارات القانونية ضد سانت إيتيان. يتم دراسة طريقة التصعيد من اللجنة القانونية للنادي".

وكان هشام إبراهيم قد قال لـFilGoal.com في وقت سابق إن الزمالك سيرفض أي عرض يقدم من سانت إيتيان للتعاقد مع مصطفى محمد. (طالع التفاصيل)

وتطرق للحديث عن الأوضاع المالية للفريق وقال: "لا نعاني من أزمات مالية".

وأتم "وفرنا حوالي 60-70 مليون جنيه من التزامات النادي في الفترة الأخيرة".

الزمالك مصطفى محمد
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