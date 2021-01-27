الزمالك: عرض تركي لمصطفى محمد.. ووفرنا 70 مليون جنيه للنادي

كشف هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك عن إن مصطفى محمد مهاجم الفريق تلقى عرضا من تركيا.

وقال هشام إبراهيم لقناة "أون تايم سبورتس 2": "هناك عرضا تركيا لمصطفى محمد".

وأضاف "العرض التركي جاء لمصطفى محمد في نفس عرض سانت إيتيان".

واستمر "لا مفاوضات مع سانت إيتيان. كان هناك عروضا لكن تم رفضها. اعتذروا كثيرا لكن كرامة الزمالك فوق كل شيء".

وأكمل "سيتم اتخاذ كل القرارات القانونية ضد سانت إيتيان. يتم دراسة طريقة التصعيد من اللجنة القانونية للنادي".

وكان هشام إبراهيم قد قال لـFilGoal.com في وقت سابق إن الزمالك سيرفض أي عرض يقدم من سانت إيتيان للتعاقد مع مصطفى محمد. (طالع التفاصيل)

وتطرق للحديث عن الأوضاع المالية للفريق وقال: "لا نعاني من أزمات مالية".

وأتم "وفرنا حوالي 60-70 مليون جنيه من التزامات النادي في الفترة الأخيرة".