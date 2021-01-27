جوارديولا: آخر شيء أفكر فيه هو جدول الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 15:49

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

لا يهتم بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بموقع فريقه في جدول الدوري الإنجليزي حاليا.

سيتي ارتقى لصدارة الدوري بفارق نقطة عن الوصيف مانشستر يونايتد بعدما سحق وست بروميتش ألبيون بخماسية نظيفة.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "آخر شيء أفكر فيه هو الجدول. هناك إجازة من التدريبات لبضعة أيام ثم بعد ذلك نفكر في مباراة شيفيلد يونايتد".

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وأضاف "هذا كل ما يقلقني. انتهينا للتو من النصف الأول من الموسم. الشيء المهم هو أن تتحلى بالهدوء، مثلما كنا في المركز الـ12 في الجدول".

وواصل "هذا هو الدوري الإنجليزي. إنه صعب للغاية. ترى الفرق في المقدمة مثل ليستر سيتي ووست هام يونايتد ويبدو أنها لا تهزم".

وأردف "كل مباراة معقدة للغاية. لكن من المهم أن ندرك سبب وجودنا في القمة ونتطلع إلى المرحلة التالية".

دك لاعبو مانشستر سيتي شباك وست بروميتش بخماسية وخرجوا بشباك نظيفة مرة أخرى وهو ما أشاد به المدرب الإسباني.

وأوضح "من المستحيل أن تكون في المراحل الأخيرة من أي منافسة دون أن تكون قويا في الخط الخلفي".

بيب جوارديولا مانشستر سيتي
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