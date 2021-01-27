مصدر من الزمالك لـ في الجول: قرار عودة حفني ينتظر رأي باتشيكو.. والموعد الأقرب لإعلانه

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 15:46

كتب : FilGoal

أيمن حفني - الزمالك - وادي دجلة - القميص الجديد

قال مصدر من نادي الزمالك إن قرار عودة أيمن حفني للنادي من جديد ينتظر موافقة جايمي باتشيكو مدرب الفريق، والذي قد يتخذ القرار النهائي عقب مباراة مصر للمقاصة في الدوري. وذلك في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "أيمن حفني عقد جلسة مع رئيس لجنة إدارة شؤون نادي الزمالك بحضور عبد الحليم علي".

وواصل "رئيس اللجنة قال لأيمن إنه يرحب بوجوده وإنه من أبناء النادي، لكن لابد من أخذ رأي باتشيكو".

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وأكمل "وأخبر أيمن حفني أنه سيبلغه بقرار باتشيكو النهائي فور استطلاع رأيه".

وأتم "بنسبة كبيرة القرار النهائي سيصدر بعد مباراة المقاصة".

وكان حفني قد نشر بيانا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الثلاثاء أعلن من خلاله رغبته في العودة والاعتزال في نادي الزمالك. (طالع التفاصيل)

وعقب رحيل حفني عن الزمالك انتقل لصفوف المقاصة ثم المقاولون العرب معارا حيث حدثت أزمة وتم استبعاده من قائمة الفريق.

ومنذ نهاية الموسم الماضي ظل حفني بلا ناد.

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