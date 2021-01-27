مدافع ليفربول: نتحمل مسؤولية تراجع مستوانا.. وسنسقط توتنام في هذه الحالة

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 15:03

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

أوضح ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول أن اللاعبين يعلمون تماما مسؤوليتهم عن نتائج الحمر المخيبة في الآونة الأخيرة، وشدد على رغبتهم في تصحيح المسار بالفوز على توتنام.

ويحل ليفربول ضيفا على توتنام يوم الخميس بعد خمس مباريات في الدوري الإنجليزي لم يتذوق فيها طعم الفوز.

وقال ترينت في تصريحات لموقع ناديه: "نحن من نتحمل المسؤولية ولا أحد غيرنا يلام على تراجع المستوى والنتائج".

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وأضاف "مهمتنا الآن هي العودة إلى طريق الانتصارات. لم ننجح في ذلك في المباريات الأخيرة، وهذه مسئوليتنا وحدنا، ولكن لا يجب أن نقسو على أنفسنا".

وتابع "أعتقد أننا خلقنا فرصا عديدة وكنا نستحق الخروج بنتائج أفضل في بعض المباريات، ولكن هذه هي كرة القدم، وأنت لن تحصل على النتائج التي تريدها على الدوام. لقد قمنا بتحليل الأمر، ونعلم أننا نحتاج للعمل على التحسن في بعض الجوانب".

وواصل ترينت "مباراة توتنام في الدور الأول كانت واحدة من أفضل مبارياتنا هذا الموسم. توتنام خصم قوي، ودائمًا ما تكون مبارياتنا ضدهم جيدة ومثيرة".

ويدخل ليفربول اللقاء بعدما تقهقر إلى المركز الخامس برصيد 34 نقطة بفارق نقطة عن توتنام السادس.

وأردف "نحن نتطلع إلى مواجهتهم مرة أخرى، وسنرى ماذا سيحدث. سنلعب من أجل الفوز، وإذا استطعنا أن ننفذ خطتنا بشكل جيد سيكون الفوز حليفنا".

وأكمل "لقد نجحنا في العودة بفوز وشباك نظيفة من هناك في الموسم الماضي، ونتطلع لتكرار ذلك يوم الخميس".

وأتم "لا يهم عدد الأهداف التي سيتم تسجيلها، فهدفنا الأول هو حصد الـ3 نقاط، أعتقد أننا سنكون أمام فرصة كبيرة لتحقيق الفوز إذا قدمنا أداءً جيدًا وتحلينا بالعقلية المناسبة".

ليفربول
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