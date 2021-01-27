اتحاد الكرة يعلن تقدمه بطلب لاستضافة نهائي دوري الأبطال 2021 وأمم إفريقيا للشباب

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 14:48

كتب : FilGoal

اتحاد الكرة المصري

أعلن اتحاد الكرة المصري تقدمه بطلب رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 وبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما.

وقال بيان الاتحاد "تقدمنا بطلب لاستضافة نهائي دوري الأبطال الإفريقي 2021، وكأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما، المقرر إقامتها 2023، والمؤهلة لكأس العالم للشباب في إندونيسيا في العام نفسه".

ومن المقرر أن يستكمل الاتحاد المصري لكرة القدم بقية شروط الترشيح وفي مقدمتها الموافقات الحكومية حال موافقة كاف على طلب الترشح.

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة يؤجل مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة بسبب كورونا مصيلحي: اتحاد الكرة برئ من عودة الحراس الأجانب.. ولدينا 13 لاعبا مصابا بكورونا فرج عامر: عودة الحراس الأجانب مضرة.. واتحاد الكرة لا يريد إدارة الأندية لـ الدوري

وكانت مصر قد استضافت نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2020 والذي فاز به الأهلي بنتيجة 2-1.

واستضافت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي توج بها المنتخب الجزائري.

كما تستضيف مصر حاليا بطولة كأس العالم لليد 2021 والتي وصل خلالها المنتخب المصري لربع النهائي.

اتحاد الكرة المصري كأس الأمم الأفريقية للشباب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021
نرشح لكم
أخر الأخبار
رومانو: صراع بين إيفرتون وبارما على موهبة بايرن 8 دقيقة | ميركاتو
عنتر: لم أفهم سبب عدم مشاركتي مع الزمالك.. وأتمنى الفوز ببطولة بقميص المصري 17 دقيقة | الدوري المصري
مدافع ليفربول: نتحمل مسؤولية تراجع مستوانا.. وسنسقط توتنام في هذه الحالة 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
علاء عبد العال: هكذا نجحت في إيقاف الزمالك.. واقتربنا من ضم السيد فريد وإيجبتور 22 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يعلن تقدمه بطلب لاستضافة نهائي دوري الأبطال 2021 وأمم إفريقيا للشباب 33 دقيقة | مصر
مران الأهلي - موسيماني يحفز بواليا ويجتمع بـ بيكهام 42 دقيقة | الدوري المصري
اعتماد ترشح هاني أبو ريدة لمنصب العضوية في المجلس الأعلى لـ فيفا 43 دقيقة | مصر
طبيب الأهلي: حالة محمد هاني مطمئنة.. يحتاج 5 أيام للتعافي 47 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 تعرف على تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك