اتحاد الكرة يعلن تقدمه بطلب لاستضافة نهائي دوري الأبطال 2021 وأمم إفريقيا للشباب

أعلن اتحاد الكرة المصري تقدمه بطلب رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 وبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما.

وقال بيان الاتحاد "تقدمنا بطلب لاستضافة نهائي دوري الأبطال الإفريقي 2021، وكأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما، المقرر إقامتها 2023، والمؤهلة لكأس العالم للشباب في إندونيسيا في العام نفسه".

ومن المقرر أن يستكمل الاتحاد المصري لكرة القدم بقية شروط الترشيح وفي مقدمتها الموافقات الحكومية حال موافقة كاف على طلب الترشح.

وكانت مصر قد استضافت نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2020 والذي فاز به الأهلي بنتيجة 2-1.

واستضافت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي توج بها المنتخب الجزائري.

كما تستضيف مصر حاليا بطولة كأس العالم لليد 2021 والتي وصل خلالها المنتخب المصري لربع النهائي.