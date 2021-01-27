بيراميدز يعلن قيد الشيخ وإبراهيم حسن إفريقيا

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 14:27

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ - بيراميدز - الزمالك

أعلن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز قيد الثنائي إبراهيم حسن وأحمد الشيخ في قائمة الفريق الإفريقية استعدادا للمباريات المقبلة لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأصبح من حق حسن المشاركة في المباريات مع بيراميدز محليا وقاريا بعد انتهاء إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم 18 يناير الماضي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري في ذهاب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم 14 فبراير المقبل.

أخبار متعلقة
قمصان: أخطاء التحكيم أفقدت الأهلي 6 نقاط.. وبواليا تأثر بعد مباراة بيراميدز عبد الحفيظ: لنا ضربة جزاء صحيحة 100% ضد بيراميدز.. ولا أعرف لماذا لم يُحتسب هدف بواليا قمة بلا هدف بين بيراميدز والأهلي

ويقام لقاء الإياب بين بيراميدز وراسينج كلوب يوم 21 من شهر فبراير.

وتأهل بيراميدز لهذا الدور بعد الفوز على نادي الاتحاد الليبي بمجموع 4-2 لمباراتي الذهاب والإياب.

وكان بيراميدز قد تعادل بنتيجة 0-0 مع الأهلي ضمن منافسات الأسبوع الـ10 من الدوري المصري يوم الثلاثاء.

في إفريقيا الكونفدرالية
نرشح لكم
أخر الأخبار
عنتر: لم أفهم سبب عدم مشاركتي مع الزمالك.. وأتمنى الفوز ببطولة مع المصري 3 دقيقة | الدوري المصري
مدافع ليفربول: نتحمل مسؤولية تراجع مستوانا.. وسنسقط توتنام في هذه الحالة 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
علاء عبد العال: هكذا نجحت في إيقاف الزمالك.. واقتربنا من ضم السيد فريد وإيجبتور 9 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يعلن تقدمه بطلب لاستضافة نهائي دوري الأبطال 2021 وأمم إفريقيا للشباب 20 دقيقة | مصر
مران الأهلي - موسيماني يحفز بواليا ويجتمع بـ بيكهام 28 دقيقة | الدوري المصري
اعتماد ترشح هاني أبو ريدة لمنصب العضوية في المجلس الأعلى لـ فيفا 29 دقيقة | مصر
طبيب الأهلي: حالة محمد هاني مطمئنة.. يحتاج 5 أيام للتعافي 33 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يؤجل مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة بسبب كورونا 35 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 تعرف على تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك