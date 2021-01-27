بيراميدز يعلن قيد الشيخ وإبراهيم حسن إفريقيا

أعلن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز قيد الثنائي إبراهيم حسن وأحمد الشيخ في قائمة الفريق الإفريقية استعدادا للمباريات المقبلة لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأصبح من حق حسن المشاركة في المباريات مع بيراميدز محليا وقاريا بعد انتهاء إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم 18 يناير الماضي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري في ذهاب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم 14 فبراير المقبل.

ويقام لقاء الإياب بين بيراميدز وراسينج كلوب يوم 21 من شهر فبراير.

وتأهل بيراميدز لهذا الدور بعد الفوز على نادي الاتحاد الليبي بمجموع 4-2 لمباراتي الذهاب والإياب.

وكان بيراميدز قد تعادل بنتيجة 0-0 مع الأهلي ضمن منافسات الأسبوع الـ10 من الدوري المصري يوم الثلاثاء.