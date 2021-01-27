سولشاير: راشفورد جاهز لمواجهة شيفيلد

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 14:15

كتب : FilGoal

راشفورد - مانشستر يونايتد - شيفيلد

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إمكانية مشاركة لاعبه ماركوس راشفورد في مباراة الفريق ضد شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء.

ويحل شيفيد متذيل الترتيب ضيفا على المتصدر مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، بعدما قاد راشفورد فريقه لعبور عقبة ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد واستبدل في الدقائق الأخيرة.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه "راشفورد سيكون جاهزا. لقد تعرض لإصابة خفيفة في ركبته خلال لقاء ليفربول".

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وأضاف المدرب النرويجي "ماركوس تدرب يوم الثلاثاء ولا توجد مشكلة في مشاركته".

وسجل الدولي الإنجليزي هدفا وصنع مثله في فوز يونايتد المثير على ليفربول في الدور الرابع من الكأس بنتيجة 3-2.

فقد افتتح محمد صلاح التسجيل لليفربول قبل أن يتعادل ماسون جرينوود ليونايتد بصناعة راشفورد، وفي الشوط الثاني تقدم راشفورد ليونايتد، ثم تعادل صلاح لليفربول، لكن برونو فيرنانديز سجل هدف الفوز قبل نهاية المباراة بدقائق.

وأوضح سولشاير أن لاعبه إريك بايلي سيكون جاهزا للعب أمام شيفيلد، وذلك بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد ليفربول.

ويدخل يونايتد المباراة بعدما تزحزح للمركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي، إذ يملك 40 نقطة، مقابل 41 نقطة لمانشستر سيتي المتصدر بعد فوز الكاسح على وست بروميتش ألبيون.

أما شيفيلد يونايتد فيتذيل الجدول برصيد 5 نقاط.

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