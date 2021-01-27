قناة تركية: مصطفى محمد يطير لتركيا الخميس.. جالاتا سراي نجح في استعارته

زعمت قناة "a spor" التركية أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك اقترب من الانتقال لفريق جالاتا سراي.

وبحسب القناة فإن مصطفى محمد من المتوقع أن يصل إلى تركيا، يوم الخميس، لاتمام تعاقده مع النادي التركي.

وأشارت القناة إلى أن جالاتا سراي اتفق على الحصول على خدمات مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

ويحصل الزمالك على 2 مليون دولار مقابل إعارة مصطفى محمد للفريق التركي.

وكان هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك قد أكد أن مصطفى محمد تلقى عرضا تركيا. (طالع التفاصيل)

وكان فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي قد أكد اهتمام ناديه بالتعاقد مع مصطفى محمد. (طالع التفاصيل)

وشارك مصطفى محمد مع الزمالك في 4 مباريات هذا الموسم وسجل هدفين.