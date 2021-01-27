قناة تركية: مصطفى محمد يطير لتركيا الخميس.. جالاتا سراي نجح في استعارته

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 13:45

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الملغي في أسوان

زعمت قناة "a spor" التركية أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك اقترب من الانتقال لفريق جالاتا سراي.

وبحسب القناة فإن مصطفى محمد من المتوقع أن يصل إلى تركيا، يوم الخميس، لاتمام تعاقده مع النادي التركي.

وأشارت القناة إلى أن جالاتا سراي اتفق على الحصول على خدمات مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

ويحصل الزمالك على 2 مليون دولار مقابل إعارة مصطفى محمد للفريق التركي.

وكان هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك قد أكد أن مصطفى محمد تلقى عرضا تركيا. (طالع التفاصيل)

وكان فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي قد أكد اهتمام ناديه بالتعاقد مع مصطفى محمد. (طالع التفاصيل)

وشارك مصطفى محمد مع الزمالك في 4 مباريات هذا الموسم وسجل هدفين.

مصطفى محمد الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
أول ياباني يرتدي الأسود والأبيض.. شينجي كاجاوا إلى باوك دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – مصطفى محمد يطالب الزمالك بقبول عرض سانت إيتيان 5 دقيقة | ميركاتو
جوندوجان: غياب دي بروين ضربة قوية ولكن 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مهاجم الدحيل يسهب في الإشادة بالأهلي ويؤكد: يمكننا التأهل للنهائي 25 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
قائمة الزمالك - غياب مصطفى محمد عن مواجهة المقاصة.. وعودة محمود علاء 34 دقيقة | الدوري المصري
هندرسون وماتيب جاهزان للمشاركة أمام توتنام 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فتح الله: هناك مبالغة في تناول أخبار بيراميدز.. ورمضان قدم مباراة رائعة ضد الأهلي 59 دقيقة | الدوري المصري
أيمن حفني لـ في الجول: أنتظر قرار باتشيكو عقب مباراة المقاصة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 تعرف على تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك