أرسنال يعلن ضم أوديجارد معارا حتى نهاية الموسم

أعلن نادي أرسنال رسميا ضم مارتن أوديجارد لاعب وسط ريال مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وصرح إيدو جاسبر المدير التقني لنادي أرسنال: "نحن سعداء للترحيب بمارتن في النادي حتى نهاية الموسم، أرغب في أن أشكر كل من في ريال مدريد وممثلي اللاعب على تعاونهم لإتمام الصفقة".

وأكمل "مارتن لاعب موهوب بشكل استثنائي وقمنا بتعزيز تشكيلنا بضم لاعب هجومي متميز في الأشهر المتبقية من الموسم".

وصرح ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال: "أمر رائع أننا نجحنا في ضم مارتن حتى نهاية الموسم".

وأكمل "إنه لاعب نعرفه جيدا جدا ومازال صغيرا، ويلعب على مستوى كبير منذ فترة".

وأتم "مارتن سيضيف لنا خيارات جيدة هجوميا ونحن متشوقون لضمه إلى خططنا من الآن وحتى شهر مايو المقبل".

وكانت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية قد قالت في وقت سابق إن أرسنال مبلغ 1.8 مليون جنيه إسترليني مقابل الإعارة بجانب راتب اللاعب الأسبوعي الذي يقدر بـ38 ألف جنيه إسترليني.

ما يجعل مجموع ما سيدفعه أرسنال حتى نهاية شهر مايو بالكامل مبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني.

أوديجارد صاحب الـ22 عاما انضم إلى ريال مدريد قادما من سترومسجودست النرويجي في 2015، وخرج في إعارة إلى هيرينفين الهولندي وفيتسه وريال سوسيداد منذ عام 2017 وحتى 2020.

وشارك الدولي النرويجي خلال الموسم الجاري مع ريال مدريد في 9 مباريات بكل المسابقات.

ويعد أوديجارد هو ثاني صفقات أرسنال الشتوية، بعدما ضم ماثيو ريان حارس برايتون على سبيل الإعارة.