مدرب أستون فيلا: فوز بيرنلي على ليفربول سيزيد صعوبة مواجهته

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 13:28

كتب : FilGoal

لاعبو أستون فيلا يحتفلون بهدف في مرمى ليفربول

يعتقد دين سميث مدرب أستون فيلا أن فوز بيرنلي على ليفربول في الدوري الإنجليزي قبل أيام سيزيد صعوبة مواجهة فريقه أمام بيرنلي.

ويحل أستون فيلا ضيفا على بيرنلي في الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء.

وقال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بيرنلي فريق حازم للغاية، ولا يتنازل عن الكثير أمام أي فريق".

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وأضاف "لقد حققوا نتيجة مذهلة أمام ليفربول، مما يجعل المباراة أكثر صعوبة، ستكون مباراة صعبة أخرى بالنسبة لنا".

وتابع "لقد دافعوا بكل قوة أمام ليفربول، وهذا ما تم بناء نجاحهم عليه".

بيرنلي أسقط ليفربول في ملعب أنفيلد بهدف دون مقابل ليكتب الخسارة الأولى لرجال يورجن كلوب في ملعبهم بالدوري منذ أبريل 2017.

وشدد سميث "نحن لدينا طرق مختلفة يمكننا من خلالها الفوز بالمباريات الآن، وهو على الأرجح الشيء الأكثر متعة".

وأتم "لدينا تنظيم وهيكل جيد، اللاعبون يعرفون أدوارهم ويمكنهم القيام بعمل جيد حقًا".

ويحتل أستون فيلا الذي يضم الثنائي المصري، محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

أما بيرنلي فيحتل المركز الـ15 برصيد 19 نقطة.

أستون فيلا بيرنلي ليفربول
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