رضا شحاتة: الجونة يبدو مختلفا هذا العام بسبب التخصص.. وبواليا ظُلم في طريقة تقديمه

قال رضا شحاتة مدرب الجونة إن فريقه الحالي يبدو مختلفا عن العامين الماضيين لأن كل شخص داخل النادي بات له دور، كما أشار إلى أن والتر بواليا مهاجم الأهلي ظُلم في طريقة تقديمه ومشاركته. وذلك في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وقال شحاتة: "لا أرغب في المقارنة، لكن هذا العام قررنا أن نبدأ بفكرة الكرة عموما، أنها لعبة جماعية ويجب أن نخدم جميعا النادي، حددنا أن يعمل الكل في اتجاه واحد".

وواصل "قررنا أن نقدم شيئا يليق بنا جميعا".

وأكمل "ثانيا أصبح كل شخص في مكانه، أنا في الإدارة الفنية، وهناك إطار إداري بواسطة حسام الزناتي والحصري بصلاحياتهم وغيرها، وجهاز طبي".

وتابع "التخصص هو ما شكل فارقا هذا العام، وكان يسير في إطار واحد تجاه النادي".

وأردف "المعارون كانوا جيدين، لكن لا يمكنك أن تضع أهدافا ثابتة مع لاعبين معارين، لا يصبح الهدف واحدا وهو المكان".

وأكمل "حتى النوعية التي اخترناها كانت في أضيق الحدود، لخدمة أسلوب اللعب، وأخلاقيا وكيف تصبح غرفة الملابس تحت سيطرة محكمة، وضع تحت تلك الكلمة مليون خط، أن يكون هناك نظاما واضحا كل ذلك كان مهما قبل الملعب".

واسترسل "من استمر فهو يخدم هذا الجزء والواضح للجميع أن الكل يساند الآخر، تلك ليست لعبة فردية بل جماعية، يجب أن أتعامل مع كافة الأطراف في المنظومة كأصحاب مكان".

وأردف "يهمني الفوز بالمباراة المقبلة لكن ترتيب في جدول الترتيب لا يهمني، لو ركزت في تلك النقطة فسيقتطع من تركيزي، أفضل أن يكون تركيزي على المباراة 100%، يهمني الـ3 نقاط فقط".

ويحتل الجونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي المتصدر.

وتابع شحاتة: "لا أحب التنفيذ دون المعرفة، منذ كنت لاعبا كان يجب أن يشرح لي المدرب ما سيفعله وهدف ما سأقوم به، بعد اعتزالي بدأت احتراف مجال التدريب، عملت في أكاديميات ومستويات الأطفال وغيرها".

وأردف "عملت مع وادي دجلة 3 أعوام شكلت فارقا كبيرا معي".

وأكمل "هناك طريقة للتعامل مع كل لاعب ولا يجدي نفعا أن تتعامل مع الجميع بنفس العقلية، هذا ما تعلمته في دجلة، وكيف تحصل على أفضل الإمكانيات من كل لاعب وتجمعها في مجموعة لتخرج بناتج جيد".

وتابع "البعض يراني هادئا لأنني أفكر طيلة الوقت، لدي حلان، أن أكون عصبيا وأدخل في شجار مع اللاعبين أو أكون هادئا وأفكر في حلول".

وتطرق شحاتة للحديث عن والتر بواليا مهاجمه السابق والذي انضم للأهلي خلال شهر يناير الجاري: "والتر بواليا معنا كانت الأمور أهدأ، لا يمكن أن تقارن الأهلي بجماهيريته الكبيرة بالجونة، لدينا هدوء، كذلك معنا كان لا يعاني من الضغوط".

وتابع "في الأهلي الضغوط كبيرة جدا، وجهة نظري الشخصية، والتر ظُلم في طريقة تقديمه".

واسترسل "وجهة نظري كان يجب تدريج مشاركته، لأنه شارك وبدأ في تضييع أول فرصة ثم التي تلتها أهدر مع الوقت شكل ذلك ضغطا".

وأكمل "لو كانت المشاركة تدريجية لخرج برد فعل أفضل، لكنني متأكد من نجاحه مع الأهلي".

وأضاف "شعر والتر أنه لكي تتعامل معه الناس بشكل عادي يجب أن يسجل هدفا".

وواصل "مع الوقت سيتحسن بشكل أفضل".

بواليا لعب بقميص الأهلي في 5 مباريات بكل المسابقات منذ انضمامه للفريق.

وتطرق للحديث حول خط هجومه قائلا: "مكتفي بما لدي من لاعبين، ولا أعتمد على رأس الحربة بشكل كامل لكن الحلول القادمة من الخلف، لكنني أرى أن الأمور تسير بشكل جيد فيما يخص التهديف، الأمور تسير بشكل طبيعي طالما نعمل كمجموعة".

وتابع "كانت لتصبح الأمور أصعب لو كان العمل فردي، لا يوجد أحد في نادي الجونة بلا دور".

وأتم "اللاعبون الأجانب متواجدون قبل أن أتولى المهمة، لكن لم يكونوا بنفس الأداء، لكن الأهم هو طريقة العمل والتعامل معهم، العمل كمجموعة وليس أداء فردي".

ويستعد الجونة لكي يحل ضيفا على سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الـ10 من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة.