أوسكار: صلاح لم ينجح مع تشيلسي لهذه الأسباب

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 12:42

كتب : FilGoal

صلاح - تشيلسي

أوضح البرازيلي أوسكار زميل محمد صلاح السابق في صفوف تشيلسي عام 2014 أسباب عدم نجاح الدولي المصري مع الزرق.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

صلاح انتقل من صفوف بازل إلى تشيلسي في يناير 2014 وقضى عاما في صفوف النادي اللندني لكنه لم يترك بصمة، قبل أن يتألق مع كل الفرق التي لعب معها بعد البلوز.

وقال أوسكار في تصريحات لموقع YGfoot البرازيلي: "في التدريبات لم يكن هناك أي لاعب قادر على إيقاف صلاح، لكنه كان دائما خجولا خارج الملعب".

أخبار متعلقة
تعرف على تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية مؤتمر كلوب: هدفا صلاح خطوة على الطريق الصحيح.. ومواجهة يونايتد جيدة للاستعداد لتوتنام مؤتمر كلوب: وضع صلاح لا يؤثر على ليفربول.. مستعدون للقتال بنسبة 100% سولشاير: عودتنا ضد ليفربول تظهر الروح وعدم الاستسلام.. ولمسة صلاح في الهدف رائعة

وأضاف لاعب شنغهاي الصيني "أما في المباريات فقد افتقد صلاح الثقة التي لعب بها في كل فريق انضم إليه بعد تشيلسي، خاصة الآن فى ليفربول".

صلاح الذي يتألق مع ليفربول حاليا، ترك تشيلسي وانتقل إلى فيورنتينا في فبراير 2015 ثم إلى روما في صيف العام نفسه ليقدم موسمين ونصف رائعين في الدوري الإيطالي.

مع ليفربول وصل صلاح لمجده الكروي، إذ توج بلقب الدوري الإنجليزي الذي عاد لخزائن النادي بعد 30 عاما من الغياب.

وذلك بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2019.

فضلا عن حصد العديد من الجوائز الفردية.

صلاح ينافس بقوة على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسمين متتاليين، قبل أن يقتنص جايمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الجائزة الموسم الماضي.

الدولي المصري متصدر قائمة هدافي الموسم الجاري برصيد 13 هدفا.

في موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في الموسم قبل الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

محمد صلاح أوسكار تشيلسي ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
فتح الله: هناك مبالغة في تناول أخبار بيراميدز.. ورمضان قدم مباراة رائعة ضد الأهلي 5 دقيقة | الدوري المصري
أيمن حفني لـ في الجول: أنتظر قرار باتشيكو عقب مباراة المقاصة 17 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - عمر السعيد يتلقى عرضا من سموحة.. وقرار منتظر من باتشيكو 38 دقيقة | الدوري المصري
مصطفى محمد: كل ما يُقال عني غير صحيح.. لماذا يمنعونني من تحقيق رغبتي؟ 41 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: آخر شيء أفكر فيه هو جدول الدوري الإنجليزي 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الزمالك لـ في الجول: قرار عودة حفني ينتظر رأي باتشيكو.. والموعد الأقرب لإعلانه 50 دقيقة | الدوري المصري
هل يقصد لوكاكو؟ إبراهيموفيتش: في عالم زلاتان لا مكان للعنصرية 52 دقيقة | الدوري الإيطالي
رومانو: صراع بين إيفرتون وبارما على موهبة بايرن ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 تعرف على تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك