أوسكار: صلاح لم ينجح مع تشيلسي لهذه الأسباب

أوضح البرازيلي أوسكار زميل محمد صلاح السابق في صفوف تشيلسي عام 2014 أسباب عدم نجاح الدولي المصري مع الزرق.

محمد صلاح النادي : ليفربول

صلاح انتقل من صفوف بازل إلى تشيلسي في يناير 2014 وقضى عاما في صفوف النادي اللندني لكنه لم يترك بصمة، قبل أن يتألق مع كل الفرق التي لعب معها بعد البلوز.

وقال أوسكار في تصريحات لموقع YGfoot البرازيلي: "في التدريبات لم يكن هناك أي لاعب قادر على إيقاف صلاح، لكنه كان دائما خجولا خارج الملعب".

وأضاف لاعب شنغهاي الصيني "أما في المباريات فقد افتقد صلاح الثقة التي لعب بها في كل فريق انضم إليه بعد تشيلسي، خاصة الآن فى ليفربول".

صلاح الذي يتألق مع ليفربول حاليا، ترك تشيلسي وانتقل إلى فيورنتينا في فبراير 2015 ثم إلى روما في صيف العام نفسه ليقدم موسمين ونصف رائعين في الدوري الإيطالي.

مع ليفربول وصل صلاح لمجده الكروي، إذ توج بلقب الدوري الإنجليزي الذي عاد لخزائن النادي بعد 30 عاما من الغياب.

وذلك بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2019.

فضلا عن حصد العديد من الجوائز الفردية.

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صلاح ينافس بقوة على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسمين متتاليين، قبل أن يقتنص جايمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الجائزة الموسم الماضي.

الدولي المصري متصدر قائمة هدافي الموسم الجاري برصيد 13 هدفا.

في موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في الموسم قبل الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.