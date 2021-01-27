بعد خلاف مع مدربه السابق.. إشبيلية يتعاقد مع نجم أتالانتا

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 10:34

كتب : FilGoal

بابو جوميز - إشبيلية

أعلن إشبيلية تعاقده مع الأرجنتيني أليخاندرو "بابو" جوميز نجم أتالانتا لمدة 3 سنوات ونصف وذلك عبر موقعه الرسمي.

ولم يعلن النادي الإسباني عن قيمة الصفقة إلا أن التقارير الصحفية تشير إلى أنها تمت مقابل 10 ملايين يورو.

ويعد صانع ألعاب أتالانتا السابق هو أولى صفقات إشبيلية في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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وكان جوميز قد غاب عن المشاركة في الأسابيع الأخيرة بعد خلاف مع جيان بييرو جاسبريني مدرب أتالانتا.

وانتقل جوميز لأتالانتا عام 2014 قادما من ميتاليست الأوكراني.

وشارك جوميز (32 عاما) في 252 لقاء وسجل 59 هدفا.

وسيكمل جوميز عامه الـ33 في فبراير المقبل.

ولعب جوميز 5 مباريات دولية فقط مع منتخب الأرجنتين.

إشبيلية
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