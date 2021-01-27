بيولي: خسارة الدربي؟ الاختلاف الوحيد حدث عندما صرنا 10 لاعبين

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 01:39

كتب : FilGoal

إيفان بيريسيتش - إنتر - ديوجو دالوت - ميلان - كأس إيطاليا

أوضح ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان تأثير طرد زلاتان إبراهيموفيتش أمام إنتر في خسارة ربع نهائي كأس إيطاليا.

إنتر تفوق في الشوط الثاني بنتيجة 2-1 عقب طرد السويدي مع بداية الشوط الثاني. (طالع التفاصيل)

بيولي قال لقناة "راي" الإيطالية: "مُحبط من الخروج لأننا كنا نهتم بتلك بالمسابقة، أظهرنا أننا فريق قوي لكن النقص العدد جعل الأمور صعبة".

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وعند مشادة إبرا ولوكاكو أضاف "المشادة كانت مؤثرة، البطاقة الصفراء الأولى أدت للثانية، هما نضجان، كلاهما قال شيئا للآخر، ولا أعلم ماذا حدث، علينا النظر للأمام".

وواصل "لم نعمل عندما أصبحنا 10 لاعبين، لأن الوضع صار أكثر تعقيدا، وكنا سُذج بارتكاب خطأ على حدود منطقة الجزاء".

وأردف "على الرغم من ذلك أنا أكثر إيجابية وثقة على مستقبلنا عقب مواجهة أتالانتا".

وتابع "المباراة كانت متوازنة والاختلاف الوحيد حدث عندما صرنا 10 لاعبين، المباراة كانت مفتوحة ونحن متقدمين 1-0".

وأتم عن تأثير طرد إبراهيموفيتش على الفريق "رغبة إبراهيموفيتش في العودة للقاء من جديد ومساعدة الفريق هي ما تسببت في طرده، لم نكن لنستطع إيقافه، لكن هذا حدث".

ميلان إنتر كأس إيطاليا
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