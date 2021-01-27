رائعة إريكسن في +98 تكتب انتصارا لـ إنتر على ميلان في دربي كأس إيطاليا

قاد الدنماركي كريستيان إريكسن فريقه إنتر للفوز على ميلان بنتيجة 2-1 في إطار ربع نهائي كأس إيطاليا.

ميلان تقدم أولا عن طريق زلاتان إبراهيموفيتش، بينما سجل هدفي النيراتزوري روميلو لوكاكو وإريكسن في الدقيقة 98.

وسينتظر إنتر الفائز لمواجهته في نصف النهائي، إما سبال أو يوفنتوس.

وتعد تلك الخسارة الثانية للروسونيري على التوالي بعد أيام من السقوط أمام أتالانتا بنتيجة 3-0 في الدوري.

إريكسن صاحب الهدف القاتل سجل أول أهدافه الموسم الحالي بعدما ارتبط اسمه بالرحيل عن إنتر في سوق الانتقالات الجارية.

فيما تعرض إبراهيموفيتش للطرد للمرة الرابعة عشر في مسيرته والرابعة مع ميلان كأكثر فريق تعرض للطرد بقميصه.

حقق إنتر فوزه الخامس على ميلان في آخر 6 مواجهات في جميع المسابقات مثلما حققوا في الـ 14 مباراة التي تسبقها.



























وصف المباراة

دقيقة واحدة من بداية اللقاء وبدأ ميلان تهديد مرمى إنتر بتسديدة من رافائيل لياو مرت بجوار القائم الأيسر للحارس سمير هاندانوفيتش.

في الدقيقة 13 عاد ميلان مرة أخرى وهدد مرمى إنتر بعرضية من لياو من الجهة اليسرى ارتقى لها إبراهيموفيتش لكن رأسيته مرت بجوار القائم قبل أن يلحق بها براهيم دياز.

سيمون كايير حاول تصحيح خطأه فعرقل أليكسيس سانشيز خارج منطقة الجزاء وتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 17.

لكنه لم يستطع استكمال اللقاء ليخرج مصابا ويعوضه الإنجليزي الشاب فيكايو توموري في ظهوره الأول عقب أقل من أسبوع من انضمامه للروسونيري.

بدأ إنتر تهديد مرمى ميلان بعرضية من ماتيو دارميان إلى لوكاكو الذي سيطر على كرته وسدد في ظل رقابة رومانيولي لكن تاتاروشانو حارس ميلان كان له بالمرصاد وأبعدها ببراعة في الدقيقة 24.

زلاتان إبراهيموفيتش استغل كرة ساقطة على حدود منطقة الجزاء فاستلم كرته وسدد كرة أرضية زاحفة على يمين هاندانوفيتش الذي شاهد الكرة تسكن شباكه في الدقيقة 31.

عاد إنتر للهجوم لإدراك التعادل، وبعد عدة تمريرات من لوكاكو إلى فيدال تصل إلى إيفان بيريسيتش الذي أرسل عرضية إلى سانشيز، فسدد الأخير رأسية أبعدها ثيو هيرنانديز من الخط في الدقيقة 37.

الثواني الأخيرة من الشوط الأول شهدت أحداثا مثيرة، لوكاكو حصل على خطأ عقب تدخل قوي من رومانيولي، اشتباكات لفظية بين لاعبي الفريقين بدأت ومن ثم تشابك لوكاكو مع إبراهيموفيتش وجها لوجه.

حكم اللقاء أشهر بطاقة صفراء للثنائي، سيغيب على إثرها لوكاكو عن المباراة المقبلة له في كأس إيطاليا، ولتنتهي أحداث الشوط الأول.

اشتباك إبراهيموفيتش ولوكاكو مع نهاية الشوط الأول وبطاقة صفراء لكل منهما قبل أن يحصل إبراه على بطاقة صفراء ثانية ويطرد من المباراة pic.twitter.com/NRGoUri9aC — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 26, 2021

هيمنة إنتر

على عكس بداية الشوط الأول شهد الشوط الثاني هيمنة مطلقة لإنتر بدأت مع نزول أشرف حكيمي بدلا من دراميان.

الظهير المغربي أرسل عرضية بعد 4 دقائق من نزوله لسانشيز الذي سدد على الطائر أبعدها الحارس الروماني لركنية.

حكيمي واصل انطلاقاته الهجومية فأرسل عرضية أرضية إلى لوكاكو الذي سدد لكن توموري أبعدها لركنية في الدقيقة 55.

انقلبت أحداث المباراة رأسا على عقب، عقب حصول إبراهيموفيتش على بطاقة صفراء ثانية وطُرد بعد عرقلة كولاروف في منتصف الملعب من الخلف في الدقيقة 58.

مباشرة أجرى ستيفانو بيولي تغييرا بنزول الكرواتي أنتي ريبيتش بدلا من براهيم دياز.

وفي الدقيقة 69 أشارت تقنية الفيديو لركلة جزاء بعد عرقلة لياو لنيكولو باريلا داخل منطقة الجزاء، فانبرى لها لوكاكو وسددها بكل قوة لترتطم بالقائم وتسكن الشباك معلنا التعادل.

تواصل إيقاع المباراة السريع، في الدقيقة 74 تعرض الحكم باولو فاليري لشد عضلي خرج على إثره وعوضه الحكم الرابع في الدقائق المتبقية من اللقاء.

محاولات إنتر الهجومية تواصلت فمرر سانشيز عرضية أرضية إلى حكيمي الذي سدد أرضية قوية تصدى لها تاتاروشانو في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة 88 استغل لاوتارو مارتينيز تمريرة خاطئة من فرانك كيسي فانفرد وسدد لكن تاتاروشانو تصدى للكرة.

وبعد دقيقتين من تمريرتين بين لاوتارو ولوكاكو سدد الأخير لكن تسديدته تصدى لها الحارس الروماني ببراعة واحتسب الحكم بعدها 10 دقائق وقتا بدلا من الضائع.

الدقيقة 99 شهدت بطاقة صفراء لفرانك كيسي ثم أشرف حكيمي ليتأكد غياب كلاهما عن المباراة المقبلة من المسابقة.

وما هي إلا ثوان حتى انتهت المباراة بإعلان فوز النيراتزوري ووضعه قدما في نصف نهائي كأس إيطاليا.