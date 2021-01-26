الزمالك لـ في الجول: لا نمانع احتراف مصطفى محمد في أي ناد عدا سانت إيتيان

حسم هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك مصير مصطفى محمد من الاحتراف قائلا إنه سيتم السماح له بالانتقال لأي ناد عدا سانت إيتيان الفرنسي.

مصطفى محمد النادي : الزمالك الزمالك

وأضاف نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك في حديثه لـFilGoal.com "الزمالك لا يمانع احتراف مصطفى محمد لأي ناد عدا سانت إيتيان".

وواصل "هناك لجنة مكلفة بإدارة ملف الكرة ترفع أي جديد للجنة المكلفة بإدارة النادي حال وجود عروض رسمية".

وأردف هشام إبراهيم "الباب مازال مفتوح أمام احتراف مصطفى محمد كما قلت لكن لن يذهب لسانت إيتيان، القرار رسمي".

وبسؤاله عن عرض جالاتا سراي التركي قال: "لم يرد إلى اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك أي جديد بهذا الشأن".

قبل أن يستدرك ويتم "لكن لا مانع من دراسة العرض حال وجوده بما يتناسب مع مطالب النادي المالية وقيمة اللاعب التسويقية".

وكان هشام إبراهيم أصدر بيانا رسميا في وقت سابق أعلن خلاله رفض الزمالك بشكل قاطع محاولة سانت إيتيان عودة المفاوضات بينهما لضم مصطفى محمد مؤكدا أن كرامة النادي أهم من الأموال. (طالع التفاصيل)