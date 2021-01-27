أرسنال يفوز على ساوثامبتون بمشاركة النني.. وسيتي يسحق وست بروميتش ويتصدر الدوري

فاز أرسنال على ساوثامبتون بنتيجة 3-1 على ملعب سانت ماري ضمن مباريات الجولة 20 للدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 4 عن طريق ستيوارت أرمسترونج، إلا أن أرسنال رد بقوة.

وتعادل نيكولاس بيبي في الدقيقة 8، ثم أضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 39، قبل أن يختتم ألكسندر لاكازيت ثلاثية أرسنال في الدقيقة 72.

وشهدت المباراة مشاركة محمد النني في الدقيقة 78 بدلا من توماس بارتي.

الانتصار رفع رصيد أرسنال للنقطة 30 ليحتل المركز الثامن، بينما توقف رصيد ساوثامبتون عند النقطة 29 في المركز الحادي عشر.

ويلعب أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الجولة المقبلة، فيما يلعب ساوثامبتون ضد أستون فيلا.

مانشستر سيتي يتصدر الدوري

وفي نفس مباريات الجولة، فاز مانشستر سيتي على وست بروميتش ألبيون بنتيجة 5-0 على ملعب ذا هاوثورنز.

وتألق إلكاي جوندوجان وسجل الهدف الأول لسيتي في الدقيقة 6 ثم أضاف جواو كانسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 23، وعاد جوندوجان ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 30.

وسجل رياض محرز الهدف الرابع في الدقيقة 47 للشوط الأول قبل أن يختتم رحيم سترلينج أهداف الضيوف في الدقيقة 58.

وبهذه النتيجة تصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد.

وتجمد رصيد وست بروميتش عند النقطة 11 ليحتل المركز التاسع عشر.

ويلعب مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد في الجولة المقبلة على أن يواجه وست بروميتش ألبيون ضد فولام.