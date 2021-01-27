أرسنال يفوز على ساوثامبتون بمشاركة النني.. وسيتي يسحق وست بروميتش ويتصدر الدوري

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 00:32

كتب : FilGoal

أرسنال

فاز أرسنال على ساوثامبتون بنتيجة 3-1 على ملعب سانت ماري ضمن مباريات الجولة 20 للدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 4 عن طريق ستيوارت أرمسترونج، إلا أن أرسنال رد بقوة.

وتعادل نيكولاس بيبي في الدقيقة 8، ثم أضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 39، قبل أن يختتم ألكسندر لاكازيت ثلاثية أرسنال في الدقيقة 72.

أخبار متعلقة
جوارديولا: هذه هي نقطة التحول في موسم مانشستر سيتي مدرب أستون فيلا: لم أشاهد مثل هدف مانشستر سيتي في حياتي.. لقد كان قرارا هزليا "نهاية الرحلة المذهلة مع أرسنال".. أوزيل ينتقل لفنربخشة الإعلان خلال ساعات.. سكاي: أوديجارد يعبر الكشف الطبي في أرسنال بنجاح

وشهدت المباراة مشاركة محمد النني في الدقيقة 78 بدلا من توماس بارتي.

الانتصار رفع رصيد أرسنال للنقطة 30 ليحتل المركز الثامن، بينما توقف رصيد ساوثامبتون عند النقطة 29 في المركز الحادي عشر.

ويلعب أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الجولة المقبلة، فيما يلعب ساوثامبتون ضد أستون فيلا.

مانشستر سيتي يتصدر الدوري

وفي نفس مباريات الجولة، فاز مانشستر سيتي على وست بروميتش ألبيون بنتيجة 5-0 على ملعب ذا هاوثورنز.

وتألق إلكاي جوندوجان وسجل الهدف الأول لسيتي في الدقيقة 6 ثم أضاف جواو كانسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 23، وعاد جوندوجان ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 30.

وسجل رياض محرز الهدف الرابع في الدقيقة 47 للشوط الأول قبل أن يختتم رحيم سترلينج أهداف الضيوف في الدقيقة 58.

وبهذه النتيجة تصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد.

وتجمد رصيد وست بروميتش عند النقطة 11 ليحتل المركز التاسع عشر.

ويلعب مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد في الجولة المقبلة على أن يواجه وست بروميتش ألبيون ضد فولام.

أرسنال مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الاتحاد الدولي لليد يرد على إدعاءات سلوفينيا "كنتم في المقدمة بفارق 5 أهداف أمام مصر" 17 دقيقة | مصر 2021
أرسنال يفوز على ساوثامبتون بمشاركة النني.. وسيتي يسحق وست بروميتش ويتصدر الدوري 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هاني سعيد: لا يوجد أي عرض إماراتي لـ أروابارينا.. ورمضان لعب جيدا ضد الأهلي 37 دقيقة | الدوري المصري
رائعة إريكسن في +98 تكتب انتصارا لـ إنتر على ميلان في دربي كأس إيطاليا 57 دقيقة | الدوري الإيطالي
قمصان: أخطاء التحكيم أفقدت الأهلي 6 نقاط.. وبواليا تأثر بعد مباراة بيراميدز ساعة | الدوري المصري
أيمن حفني: أتمنى الاعتزال بقميص الزمالك.. لا أريد أي مقابل مادي ساعة | الدوري المصري
كرة سلة – الاتحاد يتوج بكأس السوبر بالفوز على الأهلي ساعة | رياضات أخرى
عبد الحفيظ: الحظ ليس بجانب بواليا.. وهذا سبب قدوم أحمد فتحي لغرفة ملابس الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 تعرف على تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك