قمصان: أخطاء التحكيم أفقدت الأهلي 6 نقاط.. وبواليا تأثر بعد مباراة بيراميدز

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 23:56

كتب : FilGoal

الأهلي وبيراميدز

تعجب سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي من قرارات التحكيم خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز.

وتعادل الأهلي سلبيا مع بيراميدز في الجولة العاشرة من الدوري المصري.(طالع التفاصيل)

وقال قمصان عبر قناة أون تايم سبورتس: "أخطاء التحكيم واضحة جدا وصريحة جدا وكلفتنا حتى الآن خسارة 6 نقاط".

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وأضاف "المباريات الكبيرة مثل بيراميدز والزمالك تشهد تحفظ كبير وحرص في الهجوم، ولذلك انتهت المباراة بالتعادل".

وأتم تصريحاته "والتر بواليا تأثر جدا عقب المباراة وكل اللاعبين تعاطفوا معه وبيتسو موسيماني تحدث معه وأخبره أن الجماهير تضع آمالا كبيرة عليه".

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