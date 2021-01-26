قمصان: أخطاء التحكيم أفقدت الأهلي 6 نقاط.. وبواليا تأثر بعد مباراة بيراميدز

تعجب سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي من قرارات التحكيم خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز.

وتعادل الأهلي سلبيا مع بيراميدز في الجولة العاشرة من الدوري المصري.(طالع التفاصيل)

وقال قمصان عبر قناة أون تايم سبورتس: "أخطاء التحكيم واضحة جدا وصريحة جدا وكلفتنا حتى الآن خسارة 6 نقاط".

وأضاف "المباريات الكبيرة مثل بيراميدز والزمالك تشهد تحفظ كبير وحرص في الهجوم، ولذلك انتهت المباراة بالتعادل".

وأتم تصريحاته "والتر بواليا تأثر جدا عقب المباراة وكل اللاعبين تعاطفوا معه وبيتسو موسيماني تحدث معه وأخبره أن الجماهير تضع آمالا كبيرة عليه".