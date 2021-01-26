قمة بلا هدف بين بيراميدز والأهلي

غلب الحذر على المباراة فغابت الفرص الخطيرة والإمتاع.

بيراميدز يتعادل مع ضيفه الأهلي سلبيا بدون أهداف اليوم الثلاثاء في ملعب الدفاع الجوي في عاشر جولات الدوري الممتاز.

ويعد ذلك التعادل هو الثالث للأهلي خلال الموسم الجاري بعد مواجهتي وادي دجلة والبنك الأهلي.

أما التعادل بالنسبة لبيراميدز فهو الرابع له في آخر مباريات في الدوري إذ لم يفز سوى على المقاولون العرب.

ووصل رصيد الأهلي بفضل ذلك التعادل إلى 21 نقطة يتصدر بهم الدوري بفارق نقطة عن ملاحقه الزمالك وللأخير لقاء أقل.

أما بيراميدز فوصل رصيده عند 14 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن الجونة صاحب المركز الثالث.

ويعد ذلك اللقاء هو التجربة الأخيرة للأهلي قبل سفره الجمعة المقبلة لقطر لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ملخص اللقاء

جاء الشوط الأول هادئا في أغلب أحداثه إذ غابت الفرص الخطيرة وشهد إجراء كل فريق لتبديل اضطراري بسبب الإصابة.

وخرج محمد هاني مستبدلا في الدقيقة 11 ليشارك بدلا منه أحمد رمضان "بيكهام".

وسدد حسين الشحات كرة قوية بعد ركلة حرة للأهلي ارتدت من الحائط البشري لكن شريف إكرامي تصدى للتسديدة بثبات.

وانطلق رمضان صبحي في انفراد من منتصف الملعب ومرر الكرة لجون أنتوي ولكن الأخير فشل في ترويض الكرة لتضيع فرصة خطيرة على بيراميدز.

وفي الدقيقة 43 اضطر أحمد فتحي للخروج مستبدلا وشارك عمر جابر بدلا منه.

ومع بداية الشوط الثاني ظلت المباراة هادئة في أحداثها كما هي وانحصر اللعب في وسط الملعب.

وحصل حسين الشحات على بطاقة صفراء لتسديده الكرة بيده.

وأرسل طارق طه عرضية من الناحية اليسرى لكن رأسية أنتوي ذهبت لخارج الملعب.

وسدد أفشة كرة من مسافة بعيدة لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

وانطلق رمضان صبحي منفردا لكن أيمن أشرف تألق واستخلص الكرة بنجاح.

وفي الدقيقة 68 أجرى الأهلي تبديلين بمشاركة والتر بواليا وكهربا بدلا من محمد شريف وحسين الشحات.

وانفرد والتر بواليا بمرمى إكرامي في الدقيقة 75 وبدلا من التسديد فضل التمرير لكهربا ولكن عمر جابر شتتها لركلة ركنية.

وفشل دفاع بيراميدز في تشتيت الكرة ولكن دفاع بيراميدز شتتها قبل أن يجدها لاعبي الأهلي.

وسجل بواليا هدفا للأهلي في الدقيقة 77 بعد التحام مع إكرامي لكن الحكم جهاد جريشة احتسب خطأ لصالح حارس بيراميدز.

وكاد كهربا يسجل هدفا بعدما سدد كرة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء لكن تصويبته ذهبت لخارج الملعب.

وشارك دودو الجباس في ثاني تبديلات بيراميدز بدلا من دودو الجباس في الدقيقة 80.

وأرسل معلول عرضية زاحفة لكن إكرامي تصدى لها قبل أن تصل إلى بواليا.

وكاد بواليا يسجل هدفا في الدقيقة 84 بعدا أرسل أفشة عرضية قابلها مهاجم الأهلي بتسديدة مباشرة لكن شريف إكرامي تألق وتصدى له وارتدت الكرة لبواليا لكن تسديدته تصدى لها حارس بيراميدز لتذهب إلى ركلة ركنية مرت دون خطورة.

وفي الدقيقة 85 اشترك أليو ديانج بدلا من طاهر محمد طاهر.

فيما أجرى بيراميدز تبديلا بمشاركة إبراهيم عادل بدلا من عبد الله السعيد.

واحتسب جهاد جريشة أربع دقائق وقت بدل من الضائع.

وفي الثواني الأخيرة أطلق دونجا تسديدة قوية تصدى محمد الشناوي لها وحولها لركلة ركنية.

ولم يحدث جديد في الوقت المتبقي لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.