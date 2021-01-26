طبيب الأهلي يوضح مدى إصابة محمد هاني

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 22:46

كتب : FilGoal

الأهلي - البنك الأهلي - محمد هاني

أوضح أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي إصابة محمد هاني ظهير أيمن الفريق الذي تعرض لها أمام بيراميدز.

محمد هاني

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعادل الأهلي سلبيا مع بيراميدز في الجولة العاشرة من الدوري المصري.(طالع التفاصيل)

وفي الدقائق الأولى من المباراة خرج محمد هاني مصابا وشارك بدلا منه أحمد رمضان بيكهام.

أخبار متعلقة
مؤتمر أروابارينا: إكرامي حارس ممتاز ولم أتحدث مع رمضان قبل مباراة الأهلي مؤتمر موسيماني: الأهلي يعاني مثل ليفربول في إهدار الفرص.. سر بقاء أفشة وبواليا يحتاج للدعاء قمة بلا هدف بين بيراميدز والأهلي

وقال طبيب الأهلي: "محمد هاني اشتكى من آلام في العضلة الخلفية ولذلك فضلنا استبداله حفاظا عليه".

وأضاف "اللاعب سيخضع غدا الأربعاء، لأشعة بالسونار للاطمئنان على حالته".

ويخضع الأهلي لمسحة طبية غدا الأربعاء، استعدادا للدخول في معسكر مغلق قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.

الأهلي محمد هاني
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة سلة – الاتحاد يتوج بكأس السوبر بالفوز على الأهلي 8 دقيقة | رياضات أخرى
عبد الحفيظ: الحظ ليس بجانب بواليا.. وهذا سبب قدوم أحمد فتحي لغرفة ملابس الأهلي 44 دقيقة | الدوري المصري
أرقام في الجول - أقل مباراة لـ الأهلي وبيراميدز الموسم الحالي.. وبواليا الأخطر 47 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الأهلي يوضح مدى إصابة محمد هاني 55 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أروابارينا: إكرامي حارس ممتاز ولم أتحدث مع رمضان قبل مباراة الأهلي ساعة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: الأهلي يعاني مثل ليفربول في إهدار الفرص.. سر بقاء أفشة وبواليا يحتاج للدعاء ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: لنا ضربة جزاء صحيحة 100% ضد بيراميدز.. ولا أعرف لماذا لم يُحتسب هدف بواليا ساعة | الدوري المصري
مباشر في إنجلترا - ساوثامبتون (1) - (2) أرسنال.. وست بروميتش (0) - (5) سيتي.. سترلينج والخامس ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 تعرف على تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك