طبيب الأهلي يوضح مدى إصابة محمد هاني

أوضح أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي إصابة محمد هاني ظهير أيمن الفريق الذي تعرض لها أمام بيراميدز.

محمد هاني النادي : الأهلي الأهلي

وتعادل الأهلي سلبيا مع بيراميدز في الجولة العاشرة من الدوري المصري.(طالع التفاصيل)

وفي الدقائق الأولى من المباراة خرج محمد هاني مصابا وشارك بدلا منه أحمد رمضان بيكهام.

وقال طبيب الأهلي: "محمد هاني اشتكى من آلام في العضلة الخلفية ولذلك فضلنا استبداله حفاظا عليه".

وأضاف "اللاعب سيخضع غدا الأربعاء، لأشعة بالسونار للاطمئنان على حالته".

ويخضع الأهلي لمسحة طبية غدا الأربعاء، استعدادا للدخول في معسكر مغلق قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.