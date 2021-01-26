مؤتمر أروابارينا: إكرامي حارس ممتاز ولم أتحدث مع رمضان قبل مباراة الأهلي

أشاد رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز بحارس مرمى فريقه شريف إكرامي عقب مباراة الأهلي.

وتعادل الأهلي سلبيا مع بيراميدز في الجولة العاشرة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال أروابارينا عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "مواجهة الأهلي كانت تكتيكية من الدرجة الأولى وكل فريق كان يعمل على عدم المخاطرة خوفا من الخسارة والوصول للمرمى كان قليلا، وفي اعتقادي أن التعادل نتيجة عادلة، واللقاء شهد احتكاكات كبيرة بين اللاعبين في أغلب أوقاتها".

وأضاف "وضعت عبد الله السعيد في الطرف كنوع من العمل التكتيكي، وهو لاعب رائع يمنح الفريق الاستحواذ على الكرة، وبسبب تراجع المجهود البدني في الشوط الثاني نظرا للجهد الكبير والإرهاق خرج مستبدلا، وعبد الله أدى مباراة رائعة بصفة عامة".

وشدد "المنافسة على لقب الدوري ما تزال قائمة والدوري ما يزال طويلا رغم أن البداية التي قدمها الفريق لم تكن منتظرة والتعادل كان كثيرا والأداء متفاوتا وكل الفريق قريبة تماما من بعضها والمنافسة مستمرة وقائمة ويسبب فيروس كورونا كل الأندية تعاني وكل فريق يلعب مباراة كل 3 أيام، وكل الأندية لم تصل للمستوى المطلوب".

وتابع "المستوى البدني للاعبين لم يهبط في الشوط الثاني بدليل ما فعله عمر جابر الذي تقدم في انطلاقة بنهاية الشوط الثاني وعاد لمكانه سريعا، فهو غير غلق مطلقا من الأداء البدني للاعبين في جميع اللقاءات".

وأكد المدرب الأرجنتيني أنه لم يتحدث مع رمضان صبحي كثيرا قبل لقاء الأهلي لأنه لاعب محترف ورائع، ويمكنه الفصل ويقدم مستويات مميزة مع الفريق، وبيرامبدز لم يلعب أمام الأهلي على الدفاع، لأن الفريق أتيحت له الفرص وكان قريبا من التسجيل والفوز، وأداء الفريقين لم يكن على المستوى المطلوب والتعادل مقبول".

وأتم تصريحاته بالحديث عن شريف إكرامي قائلا: "إكرامي حارس ممتاز للغاية وقدم مباراة قوية أمام الأهلي ومستواه في القمة، وهو إضافة بالفعل لنادي بيراميدز، ولن أعلق على تصريحات المدرب السابق تشاتشيتش، وإكرامي أحد الحراس المميزين في الدوري المصري ويعطي الأمان للفريق والمدافعين".