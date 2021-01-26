عبد الحفيظ: لنا ضربة جزاء صحيحة 100% ضد بيراميدز.. ولا أعرف لماذا لم يُحتسب هدف بواليا

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 22:17

كتب : FilGoal

والتر بواليا - الأهلي وبيراميدز

تعجب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي من قرارات جهاد جريشة حكم مباراة فريقه ضد بيراميدز.

وتعادل الأهلي سلبيا مع بيراميدز في الجولة العاشرة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ عقب المباراة لقناة الأهلي: "أرى أن هدف والتر بواليا في بيراميدز صحيحا، وتحدثت مع جهاد جريشة وقلت له إذا كانت اللعبة صحيحة سأشعر بالغضب تجاهك".

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وأضاف "اللعبة عبارة عن احتكاك عادي وطبيعي يحدث بين أي لاعبين في الملعب".

وأكمل "كذلك هناك ركلة جزاء صحيحة 100% لمحمد شريف والمدافع تدخل بقوة على قدم شريف قبل وصول الثنائي للكرة".

وتابع "من المفترض أن تقنية الفيديو جاءت لتمنح الفرق حقها وليس العكس".

وواصل "يقولون لي لماذا تقف على الخط وتعترض على رميات التماس والركنيات، الآن أعترض على ركلات الجزاء والأهداف، ماذا أفعل أكثر من ذلك".

وعن المباراة قال: "مواجهة بحجم الأهلي وبيراميدز تنتهي بهدف واحد أو من خطأ دفاعي وبالتأكيد لن تنتهي بـ6 أهداف، وإلا لن تكون قمة كبيرة في الكرة المصرية".

وأشار "لعبنا مباراة قوية ضد فريق قوي لديه عناصر مميزة وتعرضنا لبعض الصعوبات مثل إصابة محمد هاني مبكرا".

وأتم تصريحاته "سبندأ من غدا الاستعداد لكأس العالم للأندية وسنجري مسحة طبية، ثم سندخل معسكر مغلق حتى وقت السفر إلى قطر".

الأهلي بيراميدز الدوري المصري سيد عبد الحفيظ
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