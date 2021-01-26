انتهت في إنجلترا - ساوثامبتون (1) - (3) أرسنال.. وست بروميتش (0) - (5) سيتي..انتصار الضيوف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي العاشرة والربع للجولة 20 للدوري الإنجليزي.

ويلعب أرسنال ضد ساوثامبتون على ملعب الأخير، سانت ماري.

أما مانشستر سيتي فيحل ضيفا وست بروميتش ألبيون على ملعب ذا هاوثورنز.

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لمتابعة مباراة ساوثامبتون وأرسنال لحظة بلحظة؛ اضغط هُنا

نهاية المباراة

ق72: ألكسندر لاكازيت يسجل الهدف الثالث

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: بوكايو ساكا يسجل هدف التقدم لأرسنال

ق8: نيكولاس يسجل التعادل لأرسنال

ق4: هدف لساوثامبتون عن طريق ستيورات أرمسترونج

ق1: بداية المباراة

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لمتابعة مباراة وست بروميتش ألبيون ومانشستر سيتي لحظة بلحظة؛ اضغط هُنا

نهاية المباراة

ق56: رحيم سترلينج يسجل الهدف الخامس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 46: رياض محرز يضيف الرابع

ق30: جوندوجان يسجل الثاني له والثالث لفريقه

ق23: جواو كانسلو يسجل الهدف الثاني لسيتي

ق6: هدف لسيتي عن طريق إلكاي جوندوجان

ق1: بداية المباراة