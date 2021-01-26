انتهت في إنجلترا - ساوثامبتون (1) - (3) أرسنال.. وست بروميتش (0) - (5) سيتي..انتصار الضيوف

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 22:14

كتب : FilGoal

أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي العاشرة والربع للجولة 20 للدوري الإنجليزي.

ويلعب أرسنال ضد ساوثامبتون على ملعب الأخير، سانت ماري.

أما مانشستر سيتي فيحل ضيفا وست بروميتش ألبيون على ملعب ذا هاوثورنز.

---

لمتابعة مباراة ساوثامبتون وأرسنال لحظة بلحظة؛ اضغط هُنا

نهاية المباراة

ق72: ألكسندر لاكازيت يسجل الهدف الثالث

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: بوكايو ساكا يسجل هدف التقدم لأرسنال

ق8: نيكولاس يسجل التعادل لأرسنال

ق4: هدف لساوثامبتون عن طريق ستيورات أرمسترونج

ق1: بداية المباراة

---

لمتابعة مباراة وست بروميتش ألبيون ومانشستر سيتي لحظة بلحظة؛ اضغط هُنا

نهاية المباراة

ق56: رحيم سترلينج يسجل الهدف الخامس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 46: رياض محرز يضيف الرابع

ق30: جوندوجان يسجل الثاني له والثالث لفريقه

ق23: جواو كانسلو يسجل الهدف الثاني لسيتي

ق6: هدف لسيتي عن طريق إلكاي جوندوجان

ق1: بداية المباراة

أرسنال مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الاتحاد الدولي لليد يرد على إدعاءات سلوفينيا "كنتم في المقدمة بفارق 5 أهداف أمام مصر" 15 دقيقة | مصر 2021
أرسنال يفوز على ساوثامبتون بمشاركة النني.. وسيتي يسحق وست بروميتش ويتصدر الدوري 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هاني سعيد: لا يوجد أي عرض إماراتي لـ أروابارينا.. ورمضان لعب جيدا ضد الأهلي 36 دقيقة | الدوري المصري
رائعة إريكسن في +98 تكتب انتصارا لـ إنتر على ميلان في دربي كأس إيطاليا 55 دقيقة | الدوري الإيطالي
قمصان: أخطاء التحكيم أفقدت الأهلي 6 نقاط.. وبواليا تأثر بعد مباراة بيراميدز ساعة | الدوري المصري
أيمن حفني: أتمنى الاعتزال بقميص الزمالك.. لا أريد أي مقابل مادي ساعة | الدوري المصري
كرة سلة – الاتحاد يتوج بكأس السوبر بالفوز على الأهلي ساعة | رياضات أخرى
عبد الحفيظ: الحظ ليس بجانب بواليا.. وهذا سبب قدوم أحمد فتحي لغرفة ملابس الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 تعرف على تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك