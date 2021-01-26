تشكيل أرسنال – لاكازيت يقود الهجوم ضد ساوثامبتون والننى على الدكة

أعلن ميكيل أرتيتا تشكيل أرسنال لمواجهة ساوثامبتون على ملعب سانت ماري ضمن مباريات الجولة 20 للدوري الإنجليزي.

ويقود ألكسندر لاكازيت هجوم أرسنال مع نيكولاس بيبي.

ويتواجد توماس بارتي وجرانيت تشاكا في خط الوسط.

ويجلس محمد النني على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي:

حارس: بيرند لينو

دفاع: سيدريك سواريس – روب هولدينج – دافيد لويز – هيكتور بيليرين.

الوسط الدفاعي: بارتي – تشاكا.

الوسط الهجومي: بوكايو ساكا – إيميل سميث رو – نيكولاس بيبي.

الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

ويحتل أرسنال المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة بينما يحتل ساوثامبتون المركز العاشر برصيد 29 نقطة.