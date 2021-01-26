انتهت كأس إيطاليا - إنتر (2) (1) ميلان.. النيراتزوري للمربع الذهبي
الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 21:21
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة إنتر وميلان في ربع نهائي كأس إيطاليا 2020-2021.
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نهاية اللقاء
ق 97: البديل كريستيان إريكسن يسجل هدفا رائعا من ركلة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء.
10 دقائق وقت بدلا من الضائع
ق 90: تمريرة ثنائية بين لاوتارو ولوكاكو داخل منطقة الجزاء تصل للأخير الذي يسدد لكن تاتاروشانو يبعدها ببراعة.
ق 88: تمريرة خاطئة من كيسي ينفرد على إثرها لاوتارو الذي يسدد لكن الحارس يتألق.
ق 83: عرضية من سانشيز إلى حكيمي الذي يسدد من داخل منطقة الجزاء لكنه تسديدته تجد تاتاروشانو.
ق 74: إصابة الحكم باولو فاليري والطاقم الطبي لإنتر يعالجه وسيعوضه الحكم الرابع.
ق 70: جووول روميلو لوكاكو يسجل التعادل من علامة الجزاء بعدما ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.
ق 69: تقنية الفيديو تشير لركلة جزاء إلى إنتر بعد عرقلة لياو إلى نيكولو باريلا.
ق 58: إنذار ثان لإبراهيموفيتش بعد تدخل على كولاروف وبطاقة حمراء للسويدي.
ق 55: عرضية جديدة من حكيمي إلى لوكاكو الذي يسدد لكن توموري يبعدها لركنية.
ق 49: عرضية من البديل اشرف حكيمي إلى سانشيز الذي يسدد على الطائر ويتصدى لها تاتاروشانو ببراعة مبعدا إياها لركنية.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+3: اشتباكات لفظية بين إبراهيموفيتش ولوكاكو عقب تدخل قوي من رومانيولي على لوكاكو، والأخير يحصل على بطاقة صفراء يغيب على إثرها عن مباراة الكأس المقبلة، وأخرى للسويدي.
ق 37: عرضية من من بيريسيتش إلى سانشيز الذي يسدد رأسية يبعدها ثيو من على خط المرمى.
ق 31: جوووول تسديدة صاروخية من إبراهيموفيتش على يمين هاندانوفيتش الذي لم يتحرك ليشاهد الكرة في الشباك.
ق 24: تمريرة من دراميان إلى لوكاكو الذي يسيطر على كرته ويسدد لكن تاتاروشانو يبعدها بقدمه ببراعة.
ق 19: إصابة سيمون كاير ونزول فيكايو توموري بدلا منه في أول ظهور له بقميص ميلان عقب انضمامه.
ق 17: عرقلة من سيمون كايير لسانشيز يحصل بسببها على بطاقة صفراء.
ق 13: عرضية من لياو يقابلها إبراهيموفيتش برأسية تمر بجوار القائم دون أن يلحق بها براهيم دياز.
ق 1: تسديدة من رافائيل لياو مهاجم ميلان تمر بجوار القائم الأيمن لـ هاندانوفيتش.
بداية اللقاء