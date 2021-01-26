توخيل: أتشوق للعمل في أكثر الدوريات إثارة.. وأحترم إرث لامبارد

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 20:37

كتب : FilGoal

توخيل

وجه توماس توخيل المدير الفني الجديد لتشيلسي الشكر لإدارة الفريق الإنجليزي لثقتها به وتعيينه مدربا للفريق، مؤكدا على احترامه لإرث فرانك لامبارد المدرب السابق للبلوز.

وأعلن تشيلسي عن تعيين توخيل في منصب المدير الفني لمدة 18 شهرا مع إمكانية تمديد التعاقد.

وقال توخيل عقب تعيينه: "أشكر إدارة تشيلسي على ثقتها بي وبطاقمي الفني".

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وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لتشيلسي "نحترم إرث وعمل لامبارد مع الفريق بدرجة عظيمة".

وواصل "لا أستطيع الانتظار حتى مقابلة فريقي الجديد والتنافس في أكثر الدوريات إثارة".

وأتم "أنا فخور للغاية لأن أكون فردا من أسرة تشيلسي".

وأقال تشيلسي مدربه لامبارد من منصبه أمس الإثنين بسبب سوء النتائج.

وبدأ توخيل مسيرته التدريبية مع رديف أوجوسبورج في 2007 وقاد ماينز في 2009 ثم بروسيا دورتموند في 2015 قبل أن يحط الرحال في باريس في 2015.

وتوج توخيل في مسيرته التدريبية بلقب لكل من كأس فرنسا كأس الرابطة الفرنسية وكأس ألمانيا.

هذا بالإضافة للقبين في الدوري والسوبر الفرنسي كذلك.

كما قاد المدرب صاحب الـ47 عاما سان جيرمان للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لكنه خسر من بايرن ميونيخ بهدف دون رد.

تشيلسي
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