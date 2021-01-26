توخيل: أتشوق للعمل في أكثر الدوريات إثارة.. وأحترم إرث لامبارد
الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 20:37
كتب : FilGoal
وجه توماس توخيل المدير الفني الجديد لتشيلسي الشكر لإدارة الفريق الإنجليزي لثقتها به وتعيينه مدربا للفريق، مؤكدا على احترامه لإرث فرانك لامبارد المدرب السابق للبلوز.
وأعلن تشيلسي عن تعيين توخيل في منصب المدير الفني لمدة 18 شهرا مع إمكانية تمديد التعاقد.
وقال توخيل عقب تعيينه: "أشكر إدارة تشيلسي على ثقتها بي وبطاقمي الفني".
وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لتشيلسي "نحترم إرث وعمل لامبارد مع الفريق بدرجة عظيمة".
وواصل "لا أستطيع الانتظار حتى مقابلة فريقي الجديد والتنافس في أكثر الدوريات إثارة".
وأتم "أنا فخور للغاية لأن أكون فردا من أسرة تشيلسي".
وأقال تشيلسي مدربه لامبارد من منصبه أمس الإثنين بسبب سوء النتائج.