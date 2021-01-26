لم يبتعد كثيرا عن التدريب.. توخيل يقود تشيلسي

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 20:30

كتب : FilGoal

توماس توخيل - باريس سان جيرمان

أعلن تشيلسي تعاقده مع المدير الفني الألماني توماس توخيل لقيادة الفريق خلفا لفرانك لامبارد.

ووقع توخيل على عقد يربطه بالنادي الإنجليزي يستمر لعامين ونصف مع خيار التمديد.

وأقال تشيلسي مدربه لامبارد من منصبه أمس الإثنين بسبب سوء النتائج.

أخبار متعلقة
الإعلان خلال ساعات.. سكاي: أوديجارد يعبر الكشف الطبي في أرسنال بنجاح لتدعيم خط الوسط.. أستون فيلا يضم لاعب مرسيليا مؤتمر سولشاير: نحتاج للاستمرارية لنظل في الصدارة.. وكافاني أعطى درسا للجميع

وكان توخيل أقيل من تدريب باريس سان جيرمان في نهاية شهر ديسمبر الماضي بعد عامين من تدريب الفريق.

توخيل تولى تدريب باريس سان جيرمان في صيف 2018 ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى صيف 2021.

وقاد توخيل سان جيرمان في 127 مباراة بكل المسابقات فاز في 96 وتعادل 11 مرة وخسر 20.

وبدأ توخيل مسيرته التدريبية مع رديف أوجوسبورج في 2007 وقاد ماينز في 2009 ثم بروسيا دورتموند في 2015 قبل أن يحط الرحال في باريس في 2015.

وتوج توخيل في مسيرته التدريبية بلقب لكل من كأس فرنسا كأس الرابطة الفرنسية وكأس ألمانيا.

هذا بالإضافة للقبين في الدوري والسوبر الفرنسي كذلك.

كما قاد المدرب صاحب الـ47 عاما سان جيرمان للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لكنه خسر من بايرن ميونيخ بهدف دون رد.

توخيل تشيلسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
استبعاد عبد الرحمن مجدي من مواجهة بيراميدز.. ومسحة جديدة لـ القماش 7 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل دربي ميلانو - لوكاكو في هجوم إنتر.. وإبراهيموفيتش يقود ميلان 27 دقيقة | الدوري الإيطالي
توخيل: أتشوق للعمل في أكثر الدوريات إثارة.. وأحترم إرث لامبارد 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لم يبتعد كثيرا عن التدريب.. توخيل يقود تشيلسي 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإعلان خلال ساعات.. سكاي: أوديجارد يعبر الكشف الطبي في أرسنال بنجاح 45 دقيقة | ميركاتو
الزمالك لـ في الجول: لا نمانع احتراف مصطفى محمد في أي ناد عدا سانت إيتيان ساعة | الدوري المصري
لتدعيم خط الوسط.. أستون فيلا يضم لاعب مرسيليا ساعة | ميركاتو
مرشح انتخابات برشلونة يكشف خطته لـ"إنقاذ النادي من الإفلاس" ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 تعرف على تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي
قد ينال إعجابك