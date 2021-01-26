لم يبتعد كثيرا عن التدريب.. توخيل يقود تشيلسي

أعلن تشيلسي تعاقده مع المدير الفني الألماني توماس توخيل لقيادة الفريق خلفا لفرانك لامبارد.

ووقع توخيل على عقد يربطه بالنادي الإنجليزي يستمر لعامين ونصف مع خيار التمديد.

وأقال تشيلسي مدربه لامبارد من منصبه أمس الإثنين بسبب سوء النتائج.

وكان توخيل أقيل من تدريب باريس سان جيرمان في نهاية شهر ديسمبر الماضي بعد عامين من تدريب الفريق.

توخيل تولى تدريب باريس سان جيرمان في صيف 2018 ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى صيف 2021.

وقاد توخيل سان جيرمان في 127 مباراة بكل المسابقات فاز في 96 وتعادل 11 مرة وخسر 20.

وبدأ توخيل مسيرته التدريبية مع رديف أوجوسبورج في 2007 وقاد ماينز في 2009 ثم بروسيا دورتموند في 2015 قبل أن يحط الرحال في باريس في 2015.

وتوج توخيل في مسيرته التدريبية بلقب لكل من كأس فرنسا كأس الرابطة الفرنسية وكأس ألمانيا.

هذا بالإضافة للقبين في الدوري والسوبر الفرنسي كذلك.

كما قاد المدرب صاحب الـ47 عاما سان جيرمان للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لكنه خسر من بايرن ميونيخ بهدف دون رد.