في الدرجة الثانية - المنصورة يعلن إيقافه مدربه 8 مباريات

أوقف اتحاد الكرة المصري، ياسر عبد الواحد المدير الفني للمنصورة وداوود نصر المدرب العام لـ 8 و4 مباريات على الترتيب.

وصرّح محمد صلاح نائب رئيس نادي المنصورة لـ FilGoal.com، قائلا: "اتحاد الكرة أرسل خطابا يفيد يفيد بإيقاف ياسر عبد الواحد المدير الفني لـ 8 مباريات وداوود نصر لـ 4 مباريات، بعد اشتباكات مباراة دكرنس الأخيرة والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين".

وأضاف "مجلس الإدارة سيتقدم بالتماس لاتحاد الكرة".

واعترض ياسر عبد الواحد على حكم المباراة داخل الملعب وأثناء خروجه حدثت مشادة بينه وبين شادي ماهر لاعب دكرنس تطورت لاشتباك بينهما.

ويحتل المنصور المركز الـ 12 في مجموعة بحري برصيد 9 نقاط وسيواجه دمنهور الجولة القادمة يوم الخميس المقبل.

وكانت مباراة المنصورة وبلقاس في الدور التمهيدي لكأس مصر قد شهدت شغبا جماهيريا أثناء تنفيذ ركلات الترجيح. (طالع التفاصيل)