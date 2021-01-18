الجماهير تقتحم دربي الدقهلية بين بلقاس والمنصورة في كأس مصر

اقتحم عددا من جماهير بلقاس أرض ملعب مباراة فريقهم ضد المنصورة في الدور التمهيدي لكأس مصر، اعتراضا على قرارات الحكم.

وتعد مواجهة المنصور وبلقاس دربي محافظة الدقهلية وأقيمت المباراة في ملعب الأخير في الدور التمهيدي لكأس مصر.

وانتهى الوقت الأساسي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح كانت النتيجة تشير إلى تقدم بلقاس قبل الركلة الأخيرة للمنصورة التي إذا سجلها اللاعب تتعادل النتيجة ويلعب كل فريق ركلة إضافية.

وتقدم وائل السعدني لاعب المنصورة لتسديد الركلة وتصدى لها فتحي سلامة حارس بلقاس، وهو ما يعني فوز فريقه والتأهل في كأس مصر.

لكن الحكم المساعد أشار إلى تقدم الحارس عن خط المرمى ليقرر إعادة الركلة.

القرار الذي أشعل غضب جماهير بلقاس المتواجدة والتي اقتحمت الملعب اعتراضا على الحكم.

وبعدما توقفت المباراة لمدة 5 دقائق نفذ اللاعب وائل السعدني الكرة مرة أخرى ونجح في التسجيل ليحتكم الفريقين إلى ركلة إضافية.

وتقدم سمير معاذ لاعب بلقاس لتنفيذ الركلة السادسة التي تصدى لها حارس المنصورة عاطف نصحي، لتقتحم الجماهير الملعب مرة أخرى اعتراضا على عدم إعادة الكرة وتوقف اللقاء لمدة 20 دقيقة وسط مناوشات واعتراضات من كل الأطراف.

وبعد هدوء الأجواء تقدم شاكر أشرف لاعب المنصورة لتسديد الركلة وسجلها بنجاح ليتأهل فريقه إلى الدور الثاني من كأس مصر.

وقال ياسر عبد الواحد المدير الفني للمنصورة لـFilGoal.com: "نعلن أن هناك شحن جماهيري وهذا أمر طبيعي لأنها مباراة دربي بين الفريقين".

وأكمل "ذهبنا إلى الملعب وفوجئنا بوجود 5 آلاف مشجعا واعترضنا على ذلك ولم نوافق على اللعب إلا بعد خروج الجماهير، وبالفعل أخرجهم الأمن من المدرجات لكنهم عادوا مرة أخرى".

وواصل "الحارس فتحي سلامة تقدم عن خط المرمى في أول ركلتين وفي الأخيرة وقرار الحكم كان صحيحا وليس هناك داع لنزول الجماهير أرض الملعب".

من جانبه قال أكرم عبد المجيد المدير الفني لبلقاس لـFilGoal.com: "الحكم المساعد ظلمنا بعد إعادة ركلة الترجيح الخامسة لأن الحارس كان في منتصف الملعب ولم يتقدم والجميع كان يحتفل بالتأهل وبشكل مفاجئ رفع الحكم رايته".

وأتم تصريحاته "استكملنا ركلات الترجيح وسدد سمير معاذ لاعب بلقاس وتصدى حارس المنصورة للكرة لكن الحكم لم يعيدها. جماهيرنا تعشق الفريق وتسانده بشكل مستمر وسبق لنا شرف المشاركة في الدوري الممتاز".