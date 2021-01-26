أحمد سامي: نادرا ما تجد لاعبا مثل مصطفى فتحي.. والتعادلات ليست سيئة

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 19:21

كتب : FilGoal

سموحة

أشاد أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة بأداء مصطفى فتحي عقب الفوز على المقاولون العرب في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وقاد مصطفى فتحي الفريق السكندري لتحقيق الفوز بهدف من ركلة ثابتة ليوقف سلسلة التعادلات عند 4 مباريات. (طالع التفاصيل)

وقال سامي لإذاعة الشباب والرياضة: "مصطفى فتحي لاعب كبير، تحدثت معه هاتفيا قبل التعاقد معه وفضّل سموحة على أندية عديدة".

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وأضاف "أمنحه حرية تكتيكية ولا ألزمه بواجبات دفاعية حتى لا أرهقه، فهو لاعب كبير".

وأوضح "نادرا ما نجد لاعبا كبيرا (يسمع الكلام) ويلتزم بكافة التعليمات".

وتحدث عن الفوز على ذئاب الجبل "الفوز مهم لكسر حاجز الـ 10 نقاط، وخطوة للأمام لأن معظم الفريق من عناصر شابه وينقصنا الخبرة في إنهاء الهجمات"

وتابع "المكسب مهم لطموح جديد ويمنح اللاعبون الثقة".

وأتم "التعادلات ليست سيئة كما يتصور البعض، الأهم عدم الخسارة، كنا نصل للمرمى كثيرا".

وكسر مصطفى فتحي الصمت بهدف رائع من ركلة ثابتة في الدقيقة 69، لم يتحرك لها أبو السعود ليشاهدها تهز شباكه.

لاعب الزمالك المُعار سجل في الجولة الماضية أمام بيراميدز كاسرا صياما تهديفيا استمر في الدوري المصري منذ 1296 يوما.

ولأول مرة يسجل مصطفى فتحي في مباراتين متتالتيتين في الدوري المصري منذ موسم 2015-16 عندما سجل في الجولتين 8 و9 بقميص الزمالك.

فوز هو الأول لسموحة على المقاولون العرب منذ مارس 2018، فالتقيا في 4 مواجهات بعد انتهت 2 بفوز ذئاب الجبل وتعادلا في 2.

انتصار الموج الأزرق أوقف سلسلة التعادلات عند 4 مباريات، بعدما تعادلت كتيبة أحمد سامي مع سيراميكا كليوباترا ثم البنك الأهلي والإنتاج الحربي وبيراميدز.

فيما تكبد المقاولون العرب الهزيمة السادسة الموسم الحالي وتوقف رصيد ذئاب الجبل عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.

بينما ارتقى سموحة مركزا وحيدا متخطيا سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن بعدما ارتفع رصيده إلى 12 نقطة.

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