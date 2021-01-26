رائعة مصطفى فتحي تلغي صاروخ باسم علي وتقود سموحة للفوز على المقاولون

أنهى سموحة سلسلة تعادلاته وحقق فوزا مثيرا على المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة بالفوز 2-1 على ملعب المقاولون العرب.

مباراة شهدت 3 أهداف ولا أروع من بعضها البعض، فسجل أهداف سموحة أحمد حمدي عبد القادر ومصطفى فتحي في حين سجل باسم علي هدف المقاولون العرب الوحيد.

فوز هو الأول لسموحة على المقاولون العرب منذ مارس 2018، فالتقيا في 4 مواجهات بعد انتهت 2 بفوز ذئاب الجبل وتعادلا في 2.

انتصار الموج الأزرق أوقف سلسلة التعادلات عند 4 مباريات، بعدما تعادلت كتيبة أحمد سامي مع سيراميكا كليوباترا ثم البنك الأهلي والإنتاج الحربي وبيراميدز.

فيما تكبد المقاولون العرب الهزيمة السادسة الموسم الحالي وتوقف رصيد ذئاب الجبل عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.

بينما ارتقى سموحة مركزا وحيدا متخطيا سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن بعدما ارتفع رصيده إلى 12 نقطة.

وصف المباراة

اتسمت الدقائق الأولى من عمر اللقاء بالهدوء لكن بعد مرور نصف ساعة تحولت أحداث اللقاء.

باسم علي من على بُعد 30 مترا يسدد كرة صاروخية تسكن شباك الهاني سليمان معلنا عن تقدم المقاولون العرب في الدقيقة 37، وهي نفس الدقيقة التي سجل فيها في شباك الأهلي المباراة الماضية.

لأول مرة يسجل باسم علي هدفين في موسم واحد بالدوري المصري منذ موسم 2009-2010 عندما سجل في شباك بترول أسيوط ومصر للمقاصة.

لأول مرة يسجل باسم علي هدفين في موسم واحد بالدوري المصري منذ موسم 2009-2010 عندما سجل في شباك بترول أسيوط ومصر للمقاصة 🌟🐺 pic.twitter.com/6Nzr7St6gd — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 26, 2021

حاول المقاولون العرب تسجيل الهدف الثاني، من ركلة ركنية نفذها حسن الشامي ارتطمت بمدافع سموحة ومن ثم القائم الأيسر وأمسك بها الهاني سليمان قبل أن تسكن الشباك في الدقيقة 42.

وما هي إلا ثوان قليلة، وأدرك أحمد حمدي عبد القادر هدف التعادل بمهارة رائعة.

الدقيقة 43 شهدت مراوغة لاعب الأهلي المُعار لفاروقا نور الدين داخل منطقة الجزاء ثم سدد بسهولة على يسار محمود أبو السعود معلنا التعادل.

الشوط الثاني بدأ مثلما الشوط الأول، وكسر مصطفى فتحي الصمت بهدف رائع من ركلة ثابتة في الدقيقة 69، لم يتحرك لها أبو السعود ليشاهدها تهز شباكه.

لاعب الزمالك المُعار سجل في الجولة الماضية أمام بيراميدز كاسرا صياما تهديفيا استمر في الدوري المصري منذ 1296 يوما.

ولأول مرة يسجل مصطفى فتحي في مباراتين متتالتيتين في الدوري المصري منذ موسم 2015-16 عندما سجل في الجولتين 8 و9 بقميص الزمالك.

أحمد عبد القادر كاد أن يسجل الهدف الثالث بعد مراوغة فادي نجاح لكن تسديدته مرت بالعرض بعيدة عن مرمى الذئاب.

الدقائق الأخيرة شهدت محاولات لأصحاب الأرض لكن الموج الأزرق كان أقوى محققا الفوز الثاني له الموسم الجاري.