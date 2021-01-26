غزل المحلة يعلن عبر في الجول فسخ تعاقد إيدو موسيس

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 18:04

كتب : أحمد شاكر

موسيس أودو - جوشوا أودو

أعلن نادي غزل المحلة فسخ تعاقد مهاجمه إيدو موسيس بالتراضي.

إيدو موزيس

النادي : غزل المحلة

الدوري المصري

وقال سرور شحاتة المدير الإداري للفريق لـ FilGoal.com: "إيدو موسيس طلب فسخ التعاقد بالتراضي، وعقدنا بالفعل جلسة اليوم وتنازل عن مستحقاته ورحل برغبته".

وأضاف "لن نتمسك باللاعب لا يريد التواجد معنا".

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شقيق موسيس لـ في الجول: لست من يلعب في المحلة.. أنا متواجد في نيجيريا منذ فترة وكيل موسيس: شقيقه في نيجيريا حاليا.. وأزمته مع زميله بسبب اللغة غزل المحلة يقرر إيقاف إيدو موسيس واجيبتور خالد عيد لـ في الجول: قصة توأم موسيس ساخرة.. وقررنا إيقافه بسبب مشادة على حذاء رياضي

وأكمل "رحل في ظل الأزمة الأخيرة".

وأتم "نُنهي إجراءات المهاجم الغاني فرانسيس أفري".

المحلة أعلن منذ أيام ضم أفري مهاجم فريق تاونشيب رولرز البوتسواني السابق في صفقة انتقال حر. (طالع التفاصيل)

وكان المحلة قد أعلن في وقت سابق إيقاف موسيس لمدة أسبوعين بسبب اعتراضه على "أمور مالية محسومة بالعقد واللائحة".

ماذا حدث؟

وكان خالد عيد المدير الفني للمحلة نفى في وقت سابق لـFilGoal.com ما أثير عن أن اللاعب الموجود في صفوف الفريق هو شقيق إيدو موسيس وليس اللاعب نفسه.

وأضاف "إنها قصة كاذبة وساخرة بشكل غير مقبول لنادي كبير بحجم غزل المحلة".

واعترف خالد عيد في الوقت ذاته بوجود أزمة كبيرة مع اللاعب بعدما طرده من معسكر الفريق.

وكشف عيد الأزمة قائلا: "موسيس تعدى بالضرب على زميله محمود صلاح بسبب خلاف على ثمن حذاء رياضي كان اللاعب قد اشتراه من صلاح، لكنه يرفض سداد ثمنه على الرغم من أنه يحصل على مستحقاته أول بأول".

وأتم "عندما طالبه صلاح بسداد ثمن الحذاء رفض موسيس وضربه وعندما تدّخل زملائه لفض الاشتباك تجاوز في حقهم جميعا واتهمهم بأنهم ضده لأنه ليس مصريا".

إيدو موسيس غزل المحلة في الدوري
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