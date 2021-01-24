احترف في صربيا والمكسيك.. غزل المحلة يضم مهاجم تاونشيب رولرز

الأحد، 24 يناير 2021 - 00:02

كتب : رضا السنباطي

فرانسيس أفري - مهاجم غزل المحلة الجديد

أعلن نادي غزل المحلة تعاقده مع الغاني فرانسيس أفري مهاجم فريق تاونشيب رولرز البوتسواني السابق في صفقة انتقال حر.

وسينضم أفري للمحلة لمدة 6 أشهر، مع إمكانية تمديد التعاقد لموسمين إضافيين.

ويعد أفري أولى صفقات غزل المحلة في فترة الانتقالات الشتوية.

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ومن المنتظر أن يصل أفري (26 عام) للقاهرة خلال أيام للتوقيع على العقد النهائي.

كما طلب غزل المحلة البطاقة الدولية للاعب، من أجل قيده في قائمة الفريق قبل مباراة الزمالك والتي ستقام يوم 2 فبراير المقبل على ملعب غزل المحلة.

وسبق لـ أفري اللعب لفريق جور ماهيا الكيني.

وخاض أفري تجربة احتراف في صربيا حين لعب فويفودينا، كما لعب لفريق مورسيلاجوس المكسيكي الذي شارك معه في 11 مباراة وسجل هدفين.

غزل المحلة
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