مؤتمر سولشاير: نحتاج للاستمرارية لنظل في الصدارة.. وكافاني أعطى درسا للجميع

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه لن ينجرف خلف تصدره لجدول الدوري، مشيرا إلى أن ليفربول ومانشستر سيتي تمتعا بقوة واستمرارية كبيرة وهو ما يجب ان يبحث عنه فريقه.

وبدأ سولشاير المؤتمر الصحفي بالحديث حول إقالة فرانك لامبارد قائلا: "لست منوطا للتعليق على إقالة فرانك لامبارد، بمعرفتي بشخصيته، أعرف أن فرانك لا يرغب منا أن نشعر بالأسى من أجله".

وتابع "أنا واثق من قدرته على العودة وسيحظى بمسيرة تدريبية جيدة، لقد كانت فترة سيئة وحيدة، تشيلسي كان على قمة الدوري منذ فترة قصيرة، لا يوجد الكثير من الفترات السيئة".

وأردف "أشعر بالامتنان لصبر الإدارة علي، لأنني مررت بفترتين أو ثلاثة من المستوى السيء، لا نعرف ما يحدث خلف الكواليس في الأندية".

وأقيل فرانك لامبارد من منصبه كمدرب لتشيلسي بعد 571 يوما من توليه المهمة، قاد خلالها الفريق في 84 مباراة بكل المسابقات فاز في 44 مواجهة منهم، وخسر 25 وتعادل 15.

وتابع سولشاير حديثه حول أفضلية اللعب على ملعبه من عدمه قائلا: "قلت عدة مرات، فكرة اللعب على ملعبك أو خارجه لا تهم الآن، ليس لدينا فكرة الـ12 لاعبا في الملعب التي اعتدنا عليها، ونرغب في استعادة لاعبنا رقم 12، الجماهير".

وأردف "مستوانا يأتي من التدريب وعمل اللاعبين الذي قاموا به، مررنا بمباريات صعبة على ملعبنا، والظروف في تلك المباريات كانت صعبة، الآن المستوى جيد والثقة جيدة ونحن نعيش لحظة جيدة نستمتع بها".

وحول إصابة لاعبه ماركوس راشفورد قال: "راشفور يبدو بخير وسيكون متاحا للعب ضد شيفيلد يونايتد".

وأكمل "هناك بعض الأندية مهتمة بالحصول على خدمات فاكوندو بيليستري على سبيل الإعارة، وهو شيء قد نتركه يفعله الآن".

وتابع "موقف أماد ديالو مختلف تماما، انضم للتو للفريق ويتدرب بسيناريو مختلف، لن يطول الأمر حتى أشركه مع الفريق الأول".

وعن احتلال قمة جدول الترتيب قال: "لن ننجرف حول احتلال قمة جدول الترتيب، الفريقان اللذان تصدرا جدول الترتيب في المواسم الأخيرة كانا رائعين ولديهم ثبات على المستوى".

وأردف "نعلم أن تلك بداية شيء ما، نريد أن ننافس ونستمر في التطور، وأن نعمل بنفس الطريقة".

وتحدث حول جرينوود قائلا: "أعتقد أن مايسون جرينوود نضج وسيكون مهما في النصف الثاني من الموسم، لكن الأمر لن يحدث من تلقاء نفسه لأنه لعب مباراة جيدة وسجل، مايسو نضج وكبر في السن ويتعلم من إدينسون كافاني لمدة نصف موسم الآن".

واسترسل "يتعلم من محترف مثله ومثل برونو، هذا كل ما في الأمر، أنا واثق للغاية من أن مايسون سيسجل الأهداف ويصنعها".

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسأل أحد الصحفيين سولشاير حول عما يضيفه كافاني لمانشستر يونايتد فقال: "كم يتبق لي في المؤتمر الصحفي لكي أتحدث عما يضيفه كافاني للفريق؟".

وواصل "مهاجم في مثل عمره يركض 12 كيلو متر، يطارد قلب الدفاع وكل مرة يمتلك الحارس الكرة ويعترض لاعبي الوسط ويرتكب خطأ ثم يعود فورا إلى منطقة جزاء فريقه".

وأكمل "رد فعله وأسلوبه في العمل وعاداته وتواضعه، يمكنني أن أستمر في وصف ما يقدمه".

وأتم "خبرته وسلوكه كانت درسا لكل واحد منا".

كافاني لعب بقميص مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري في 18 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.