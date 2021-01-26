سكاي: تعديل جديد على قاعدة التسلل في إنجلترا بسبب هدف سيتي ضد فيلا

تم إبلاغ الحكام في إنجلترا لمسابقات الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة كرة القدم بتغيير تفسيرهم الحالي لقاعدة التسلل بعد خلاف كبير نجم عن هدف مانشستر سيتي الذي سجله بيرناردو سيلفا ضد أستون فيلا خلال الأسبوع الماضي. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

في ظل التفسير الحالي، كان الحكم جون موس ومساعده دارين كان على صواب في قرارهما بأن الهدف يجب أن يحتسب، لكن بموجب القانون الجديد سيتم إلغاء الهدف.

وأرسلت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة كرة القدم الإنجليزية خطابا إلى 91 ناديا محترفا فيما يخص التعديلات الجديدة التي سيتم تطبيقها بشكل فعلي من الآن وحتى إشعار آخر.

ما يعني أنه سيترك لتقدير الحكم خلال المباريات المقبلة لإلغاء مثل هذا الهدف إن تم تسجيله بطريقة مماثلة.

ما الذي يعنيه التعديل؟

من الآن وصاعد، أي لاعب يفعل مثل رودري لاعب مانشستر سيتي ويخدع مدافع المنافس سيتم احتساب خطأ عليه.

ولكن على الرغم من ذلك، إن كان لاعب في موضع تسلل وتسلم الكرة بتمريرة خاطئة من المنافس فلن يتم احتساب تسلل، أمر انتفع من خلاله فريق أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد يوم السبت، حينما أخطأ فابيان شار في إبعاد الكرة لتصل إلى أولي واتكينس الذي سجل برأسية.

ورغم هذا التوضيح تظل القاعدة في منطقة رمادية وتترك لتقدير الحكام، لأن الأمر منوط بالحكم لتحديد إذا ما كانت اللعبة متأثرة باللاعب المتسلل من عدمه.

وتساءلت شبكة "سكاي" حول المدة التي يحتاجها رودري الذي كان في موضع تسلل ضد فيلا لكي يعود للعبة مرة أخرى ويحاول بشكل صحيح للفوز بالكرة.

ما الذي حدث؟

خلال مباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-0، أخطأ تايرون مينجز في إبعاد الكرة بعدما تدخل رودري لاعب سيتي على اللعبة وكان في موقف تسلل.

وكان تايرون مينجز مدافع فيلا قد علق على اللقطة قائلا: "لم أسمع قط بهذه القاعدة، لا تدع اللاعبين يقفون متسللين ثم يعودون ويقطعون الكرة منك؟ كان يجب أن أشتتها بنسبة 100% لكنني لم أعلم أن تلك هي الحالة.