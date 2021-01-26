ذا أثليتك: سان جيرمان يرغب في ضم ديلي ألي على سبيل الإعارة

يرغب باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات ديلي ألي لاعب وسط توتنام خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "ذا أثليتك".

وقال التقرير إن النادي الفرنسي يسعى لضم الدولي الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأوضح التقرير أن ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان الحالي ومدربه السابق في توتنام يرغب في الحصول على خدمات اللاعب، والمدرب الأرجنتيني يحظى بدعم كبير من ليوناردو المدير الرياضي وكذلك مجلس إدارة سان جيرمان.

وفي المقابل، يرغب ديلي ألي في الحصول على وقت أكبر للمشاركة عما يحصل عليه في الموسم الجاري.

وحاول سان جيرمان الحصول على خدمات ديلي ألي خلال السوق الصيفية الماضية، إلا أن توتنام رفض.

صاحب الـ24 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 12 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

ولعب ألي في 6 مباريات فقط كأساسي خلال الموسم الجاري في كل المسابقات.