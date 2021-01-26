أثليتك: سولشاير عقد جلسة مع دي بيك لتوضيح وضعه الحالي

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 15:53

كتب : FilGoal

دوني فان دي بيك - مانشستر يونايتد - لايبزج

عقد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد جلسة مع لاعبه دوني فان دي بيك ليطمئنه على حصوله على فرصة للمشاركة مع الفريق خلال الموسم الجاري. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "ذا أثليتك".

وقال التقرير إن سولشاير عقد الجلسة قبل مباراة الفريق ضد فولام في الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز يونايتد بنتيجة 2-1.

وتضمنت الجلسة توضيح من سولشاير لموقف اللاعب ووعده بالحصول على فرصة، والمحادثة كانت قصيرة ولكنها حملت الكثير من الإيجابيات.

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وأشار التقرير إلى أن دي بيك شعر بأنه سيحصل على فرصة خلال الموسم الجاري ووقت أطول للمشاركة.

صاحب الـ23 عاما انضم إلى يونايتد خلال الصيف الماضي قادما من أياكس بمبلغ 39 مليون يورو.

وشارك دي بيك خلال الموسم الجاري في 22 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر. وبدأ منها 10 مباريات كأساسي.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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