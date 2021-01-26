خبر في الجول - الزمالك يقيد حميد أحداد في قائمته الإفريقية

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 14:55

كتب : أحمد شوقي صلاح

حميد أحداد يحاول المرور من طارق طه

علم FilGoal.com أن الزمالك قيد لاعبه المغربي حميد أحداد في القائمة القارية المشاركة في الموسم الحالي من دوري أبطال إفريقيا.

حميد أحداد

النادي : الزمالك

الزمالك

ولم يتسن للفارس الأبيض، وصيف النسخة الماضية من البطولة، قيد اللاعب البالغ عمره 26 عاما في فترة القيد الأولى بسبب تأخر وصول بطاقته الدولية.

وعاد أحداد إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري بعد انتهاء إعارته للرجاء المغربي.

أخبار متعلقة
دايلي ميل: أرسنال سيدفع 2.5 مليون جنيه إسترليني لضم أوديجارد من ريال مدريد بعد نهاية مهمة الكأس.. لاعب الدحيل: الآن سيتحول تركيزنا نحو مواجهة الأهلي مدرب الإسماعيلي: عودة الحراس الأجانب ظلم.. وحكام الفيديو ارتكبوا أخطاء في آخر مباراتين لنا فرج عامر: عودة الحراس الأجانب مضرة.. واتحاد الكرة لا يريد إدارة الأندية لـ الدوري

وانتقل المهاجم إلى الزمالك في 2018 قادما من الدفاع الحسني الجديدي.

وتوج مع الفارس الأبيض بالكونفدرالية 2018-2019.

ويستعد الزمالك لدور المجموعات في دوري الأبطال والذي يستهله بمواجهة ضيفه مولودية الجزائر في 12 أو 13 فبراير المقبل.

ثم يحل ضيفا على تينجيث السنغالي قبل أن يواجه الترجي التونسي مرتين.

وقد يكون أحداد، الذي يريده فريق شباب المحمدية المغربي وكذلك الإسماعيلي، ورقة رابحة للزمالك في دوري الأبطال خاصة مع غياب المهاجم مصطفى محمد بسبب الإيقاف.

ولن يشارك مصطفى في أول 4 مباريات من دور المجموعات بسبب إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على خلفية أحداث نهائي النسخة الماضية من البطولة.

وقدم الزمالك التماسا لكاف لتخفيف عقوبة مصطفى خاصة أن الفريق لم يلعب مباراتي دور الـ32 من البطولة بعد انسحاب جازيللي التشادي.

حميد أحداد الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الدرجة الثانية - المنصورة يعلن إيقافه مدربه 8 مباريات دقيقة | الدوري المصري
أحمد سامي: نادرا ما تجد لاعبا مثل مصطفى فتحي.. والتعادلات ليست سيئة 28 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كومان: ساعدنا برشلونة بتخفيض رواتبنا.. وخروج ريال مدريد وأتليتكو من الكأس ميزة لهم 44 دقيقة | الدوري الإسباني
رائعة مصطفى فتحي تلغي صاروخ باسم علي وتقود سموحة للفوز على المقاولون 48 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) الأهلي.. نزول بيكهام بدلا من هاني 58 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز - رمضان صبحي يقود الهجوم أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
كرة سلة – سيدات الأهلي يتوجن بكأس السوبر بالفوز على هليوبوليس ساعة | رياضات أخرى
تشكيل الأهلي - شريف وطاهر يقودان الهجوم أمام بيراميدز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 تعرف على تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي
قد ينال إعجابك