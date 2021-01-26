خبر في الجول - الزمالك يقيد حميد أحداد في قائمته الإفريقية

علم FilGoal.com أن الزمالك قيد لاعبه المغربي حميد أحداد في القائمة القارية المشاركة في الموسم الحالي من دوري أبطال إفريقيا.

حميد أحداد النادي : الزمالك الزمالك

ولم يتسن للفارس الأبيض، وصيف النسخة الماضية من البطولة، قيد اللاعب البالغ عمره 26 عاما في فترة القيد الأولى بسبب تأخر وصول بطاقته الدولية.

وعاد أحداد إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري بعد انتهاء إعارته للرجاء المغربي.

وانتقل المهاجم إلى الزمالك في 2018 قادما من الدفاع الحسني الجديدي.

وتوج مع الفارس الأبيض بالكونفدرالية 2018-2019.

ويستعد الزمالك لدور المجموعات في دوري الأبطال والذي يستهله بمواجهة ضيفه مولودية الجزائر في 12 أو 13 فبراير المقبل.

ثم يحل ضيفا على تينجيث السنغالي قبل أن يواجه الترجي التونسي مرتين.

وقد يكون أحداد، الذي يريده فريق شباب المحمدية المغربي وكذلك الإسماعيلي، ورقة رابحة للزمالك في دوري الأبطال خاصة مع غياب المهاجم مصطفى محمد بسبب الإيقاف.

ولن يشارك مصطفى في أول 4 مباريات من دور المجموعات بسبب إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على خلفية أحداث نهائي النسخة الماضية من البطولة.

وقدم الزمالك التماسا لكاف لتخفيف عقوبة مصطفى خاصة أن الفريق لم يلعب مباراتي دور الـ32 من البطولة بعد انسحاب جازيللي التشادي.