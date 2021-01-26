فرج عامر: عودة الحراس الأجانب مضرة.. واتحاد الكرة لا يريد إدارة الأندية لـ الدوري

كشف فرج عامر رئيس سموحة رأيه في توصية أندية الدوري المصري الممتاز بالسماح لها بالتعاقد مع حراس مرمى أجانب بعد حظر ذلك منذ 2009.

وقال في حواره مع البرنامج الإذاعي وان تو:"طالما الأندية موافقة على القرار أحترم رأي الأغلبية. عدم وجود أجانب خلقا جيلا هائلا من حراس المرمى، تواجد الأجانب يقلل فرصة الحارس المصري في الأندية الكبيرة، لأنه مركز حساس، وكما يقال نصف الفريق".

وأضاف عن تأجيل إنشاء رابطة الأندية للموسم المقبل، وفقا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الإثنين، "اتحاد الكرة يرفض تماما أن يدير الدوري أصحابه، ويتمسك بإدارة البطولة، وهو ليس في صالحها، نحن أندية محترفة نلعب في دوري هواة، ولا نلعب على جوائز مالية عكس كل دوريات العالم التي تشمل جوائز مالية تناسب قيمتها".

واستمر "مصلحة الكرة أن يدير الدوري رابطة أندية محترفة، وفصل التحكيم عن اتحاد الكرة، ورفع المكافآت المالية للحكام، يجب إبعاد لجنة الحكام عن اتحاد الكرة".

وفي سياق آخر أوضح "من المفترض أن الدوري ينتهي وفقا لموعده المحدد في بداية الموسم، لذا أستغرب ما يتردد عن ضرورة إنهاء المسابقة مبكرا. الاستمرار بدون تقنية الفيديو؟ لا، لقد تعودنا عليها، لكن هناك محاولة لإظهار تقنية الفيديو بصورة سيئة، في الأسابيع الأخيرة ظهرت مشاكل نلوم الفيديو عليها، لإظهار أن سلبياته أكثر من إيجابياته، ولم تكن موجودة في بداية تطبيق التقنية".

وأعلن الاتحاد في بيان توصياته بشأن موعد انتهاء الدوري وبديل تقنية الفيديو بعد اجتماعه بممثلي أندية الدوري الممتاز. (التفاصيل)

والموسم الحالي من الدوري هو الثاني الذي تطبق فيه تقنية الفيديو.