جوارديولا: هذه هي نقطة التحول في موسم مانشستر سيتي

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 12:57

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - تشيلسي

وصف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي انتصار فريقه على ساوثامبتون في ديسمبر الماضي بأنه نقطة التحول في موسم الفريق السماوي.

سيتي حقق فوزا صعبا في الدوري الإنجليزي على ساوثامبتون المنتشي بعدة انتصارات في ذلك الوقت ثم انتصر بعده في 10 مباريات متتالية بمختلف المسابقات، وذلك عقب التعادل مع وست بروميتش ألبيون المتعثر في ملعب الاتحاد.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عقب التعادل المحبط مع وست بروميتش فزنا بالمباراة التالية في ساوثامبتون. كانت تلك إحدى نقاط التحول".

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وأضاف "كان الأمر صعبا وفي تلك اللحظة كان ساوثامبتون في أفضل حالاته. تمكنا من التغلب عليهم ثم بدأنا اللعب بشكل أفضل".

وواصل "كنا بعيدين عن صدارة الدوري الإنجليزي، لكن بعد ذلك بدأنا نقترب ونتدرب بشكل أفضل، ونحصل على قسط أكبر من الراحة".

وأكمل "النتائج الإيجابية الأخيرة تمنحنا ثقة كبيرة في النفس".

ويحل سيتي يوم الثلاثاء ضيفا على وست بروميتش ألبيون بعدما انتصر في كل المباريات التالية لمواجهتهما في الدور الأول من الدوري الإنجليزي، ويمكنه تصدر جدول الدوري في حالة الفوز.

واستمر المدرب الإسباني "علينا أن نلعب بشكل أفضل أمام وست بروميتش هذه المرة".

وشدد بيب "أعرف مدى جودة فرق سام ألاردايس في الكرات الثابتة".

وأتم مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق "أنا متفائل بتقديم مباراة جيدة أمام وست بروميتش".

سيتي صاحب المركز الثاني بجدول الدوري يملك 38 نقطة من 18 مباراة، مقابل 40 نقطة لمانشستر يونايتد المتصدر الذي لعب 19 مباراة.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا
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