ماجواير: هناك الكثير من القادة في غرفة ملابس يونايتد

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 11:11

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد

استنكر هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد انتقادات موجهة لناديه تقول إن الفريق الإنجليزي يفتقد للاعبين ذوي الشخصيات القيادية.

هاري ماجواير

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال مدافع إنجلترا خلال حديثه مع البرنامج الإذاعي الرسمي لناديه:"هذا شيء قيل في الإعلام، حول القيادة في النادي، المؤكد أن المجموعة الحالية هي الأفضل من حيث القيادة، بالنسبة لي في أي ناد لعبت به".

وواصل "لدينا العديد من القادة في غرفة الملابس، لا يجب أن تكون كبيرا في السن لتكون قائدا. أكسيل (توانزيبي) قائد، بالطريقة التي يعمل ويتحدث بها في غرفة الملابس، وهو ولد صغير، لا يزال يتعلم، أثق أنه سيحظى بمسيرة رائعة".

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واستمر اللاعب البالغ عمره 27 عاما "أعتقد أن لدينا العديد من القادة. هناك برونو (فرنانديز)، الذي جاء وصنع فارقا كبيرا في النادي، ليس فقط على صعيد النتائج وإنما خارج الملعب أيضا. عقليته، تؤثر على الآخرين حين تمتلك عقلية قوية، عقلية فائزة. نيمانيا (ماتيتش)، خوان (ماتا)، ديفيد (دي خيا)، قضوا فترة طويلة في النادي. هناك بالتأكيد العديد من القادة في غرفة الملابس".

وتحسنت نتائج فريق الشياطين الحمر كثيرا فلم يخسر في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 1 نوفمبر الماضي.

ويتصدر يونايتد ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن جاره اللدود مانشستر سيتي والذي له مباراة مؤجلة.

وأطاح يونايتد بليفربول يوم الأحد من دور الـ32 لكأس الاتحاد بالفوز بنتيجة 3-2 في ملعب أولد ترافورد.

ويستضيف يونايتد يوم الأربعاء فريق شيفيلد يونايتد في الجولة 20 للدوري.

ماجواير مانشستر يونايتد
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