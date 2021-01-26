مورينيو: ما حدث لـ لامبارد قسوة كرة القدم الحديثة.. لا أعتقد أنه يرغب في الحديث معي

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنام إن إقالة فرانك لامبارد من تدريب تشيلسي قسوة كرة القدم الحديثة وكانت ستحدث عاجلا أم آجلا، موضحا إلى أن أسطورة الزرق لن يرغب في الحديث سوى مع المقربين منه.

وصرح مورينيو عقب مباراة وايكومب في الكأس قائلا: "لا أعتقد أن فرانك يرغب في التحدث معي أو أي شخص بعيد عن دائرته القريبة من العائلة والأصدقاء".

وتابع "لكنني أحزن دوما حينما يفقد زميل وظيفته، وفرانك لم يكن فقط زميل، إنه شخص مهم لمسيرتي وأشعر بالحزن أن ذلك حدث له".

وأردف "لكنها قسوة كرة القدم الحديثة، لكن حينما تصبح مدربا تعلم عاجلا أم آجلا أن ذلك سيحدث".

وأعلن تشيلسي إقالة لامبارد من منصبه يوم الإثنين على خلفية سوء النتائج خلال الموسم الجاري، إذ فاز الفريق 4 مرات في آخر 10 مواجهات وتعادل مرة وخسر 5.

وتولى لامبارد مهمة تدريب تشيلسي في يوليو 2019، وقاد الفريق في 84 مباراة بكل المسابقات فاز في 44 مواجهة منهم، وخسر 25 وتعادل 15.

وكان لامبارد قد احتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي خلال موسمه الأول، كما خسر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام أرسنال وودع كأس الرابطة من الدور الرابع كما ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 وخسر نهائي كأس السوبر الأوروبية أمام ليفربول.