المصري: لا لإلغاء الـVAR.. وضم الحراس الأجانب لن يؤثر على المنتخب

أكد محمد الخولي نائب رئيس المصري على رفض ناديه لتقنية حكم الفيديو المساعد مشددا على أن ضم حراس أجانب للفرق المصرية لن يؤثر على المنتخب.

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة قد أصدرت 8 توصيات للموسم المقبل، من بينها إيجاد بديل لحكم الفيديو المساعد حال إيقافه، ومناقشة إمكانية ضم حراس أجانب. (طالع التفاصيل)

وتحدث الخولي لقناة "أون تايم سبورتس"، وقال: "لا لإلغاء الـVAR. الأندية بالإجماع أعلنوا موقفهم بوضوح بألا يتم الإلغاء تحت أي ظروف حتى لو استمر التعاقد مع نفس الشركة".

وأضاف "التعاقد كان به بعض النواقص، مثل عدم تواجد تقنية خط المرمى. الصورة التي تصل لحكم الفيديو المساعد في الكثير من المباريات لا تكون واضحة".

وعن إنشاء رابطة الأندية، قال: "الأندية اتخذت القرار بإنشاء رابطة مستقلة، لكن المشكلة هو موعد إنشاء الرابطة والتي سيكون دورها هو التسويق والتنظيم".

وواصل "المصري طلب إنشاء الرابطة قبل نهاية الموسم الحالي بشهرين".

وحول موعد إنهاء الدوري، قال: "تم تحديد موعد 30-9 لإنهاء الدوري بحد أقصى".

واستمر "إذا تم إلغاء حكم الفيديو المساعد سيتم إنهاء الدوري في شهر يوليو؟ هذا لن يحدث. كما أن الشركة الراعية لن توافق على هذا".

وأكمل "كل جولة في الدوري ستلعب على 3 أيام بسبب نقل المباريات التليفزيوني".

وأكد "الموسم الجديد من الدوري سيبدأ في نوفمبر المقبل".

وعن عدد اللاعبين المحترفين لكل فريق، قال: "المحترفون كانوا 4 أجانب + لاعب من شمال إفريقيا، الآن أصبحوا 5 محترفين بلا أي تصنيف".

وشدد "لم نتحدث عن بدأ المحترفين الخمسة للمباراة".

وحول إمكانية ضم الأندية المصرية لحراس أجانب، قال: "رأيي أن ضم حراس أجانب لن يؤثر على المنتخب".

وأتم "المصري لا يحتاج لحارس أجنبي لأن لدينا حراس مميزون".