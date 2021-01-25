الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول مقترح اتحاد الكرة لموقف الدوري حال إلغائه

كشف هشام حسن نائب رئيس الاتحاد السكندري عن المقترح الذي تم وضعه في اجتماع أندية الدوري مع اتحاد الكرة لتطبيقه حال إلغاء الدوري.

وقال نائب رئيس الاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "خلال الحديث في الاجتماع عما يحدث حال إلغاء الدوري، تم الاتفاق على اعتبار المسابقة كأن لم تكن إن لم يُستكمل الدور الأول بالكامل".

وأضاف "أما حال استكمال الدور الأول وإقامة 153 مباراة كاملة وخوض كل مباريات لنفس عدد المباريات مثل المنافسين فيتم احتسابه كأنه دوري من دور واحد وبناء عليه يتحدد البطل والهابطين".

وكان المقترح السابق ينص على إلغاء الدوري حال عدم إقامة الدور الأول بالكامل.

أما حال استكماله وخوض كل فريق عدد مباريات مختلف عن الآخر فيتم اعتماد آخر جدول ترتيب وقت إلغاء المسابقة مع اللجوء لمبدأ الجدارة الرياضية.

والجدارة الرياضية هي عدد المباريات التي خاضها كل فريق مقسومة على عدد النقاط التي حققها.

وعن موعد نهاية الموسم الجاري من الدوري قال هشام حسن: "أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة قال إنه لولا وجود تقنية الفيديو سينتهي الدوري في شهر يونيو ولكنه الآن سينتهي في شهر سبتمبر".

وتابع "وجود تقنية الفيديو وقلة عدد السيارات التي بها التقنية يجعل الجولة في الدوري تستمر أربعة أيام لكن بدونها ستقام الجولة على يومين فقط".

وبسؤاله عن عدد اللاعبين الأجانب ومقترح وجود خمسة في الموسم المقبل أتم هشام حسن حديثه "الخمسة أجانب يتضمنون اللاعب الشمال إفريقي أو سوري أو فلسطيني، وليس خمسة أجانب بالإضافة لأحد المذكورين".

وكان اتحاد الكرة اجتمع مع أندية الدوري الممتاز اليوم الإثنين وأسفر الاجتماع عن ثماني توصيات من بينهم استمرار العمل بوجود خمسة لاعبين أجانب الموسم المقبل.

لكن تلك المرة تحديد عدد الأجانب لم يكن دون تصنيف أو تحديد لمراكزهم ما يتيح عودة الحراس الأجانب للدوري المصري مجددا. (طالع توصيات اتحاد الكرة كاملة)