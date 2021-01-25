مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: طلبنا استعارة ربيعة ومروان محسن من الأهلي

الإثنين، 25 يناير 2021 - 16:12

كتب : ياسر الشريف

مران الأهلي - 21 مارس 2019

يرغب نادي الإسماعيلي في تدعيم صفوف الفريق هذا الموسم بضم الثنائي رامي ربيعة ومروان محسن على سبيل الإعارة.

وكشف مصدر من النادي لـ FilGoal.com: "طلبنا ضم ربيعة ومروان على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر".

وأوضح "نقوم بذلك في إطار سعي النادي لتدعيم ثغرات الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية".

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وكان FilGoal.com قد كشف عن رغبة الإسماعيلي في ضم حميد أحداد وعمر السعيد ومحمد عبد السلام وأحمد عيد من الزمالك على سبيل الإعارة.

وأتم المصدر تصريحاته "هدفنا تدعيم الفريق من أجل العودة لتحقيق النتائج الجيدة".

ولعب مروان محسن هذا الموسم مع الأهلي مباراتين فقط في الدوري لمدة 58 دقيقة قبل أن يتعرض للإصابة التي حرمته من المباريات الأخيرة.

أما رامي ربيعة فلم يشارك سوى 9 دقائق فقط أمام الإنتاج الحربي وغاب عن قائمة الفريق في 5 مباريات منها مباراتين بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

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