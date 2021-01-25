مجاهد: اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية يؤكد إننا نقف على مسافة واحدة من الجميع

قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة أن اجتماعهم اليوم الإثنين مع أندية الدوري الممتاز يؤكد أنهم يقفون على مسافة واحدة من الجميع.

وأصدر مجاهد بيانا عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وجاء كالتالي:

أكد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن أهم ما نتج عن اجتماع اليوم مع رؤساء ومسئولي أندية القسم الأول هو أن جميع الحاضرين للاجتماع أيقنوا أن الاتحاد يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية.

أضاف رئيس الاتحاد المصري أن اتباع هذا المنهج والتمسك بهذا المبدأ جعلنا نسعى وراء مصالح جميع الأندية على مختلف الأصعدة بمراعاة الجوانب التسويقية والعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار والأخذ بالتقنيات الحديثة، باعتبار ذلك كله المدخل المعاصر للارتقاء فنيا باللعبة وأنديتها.

وقال أحمد مجاهد أن أي تفكير في تغيير أحد بنود لائحة المسابقة أو وضع قواعد للموسم المقبل بمشاركة الأندية يأتي تقديرا من الاتحاد لأنديته وتفعيل مبدأ الشراكة معها ورعاية مصالحها، كما أنه يؤكد على نظرة الاتحاد لجميع الأندية على سواء والعمل المجرد من أجل مساعدتها على تحقيق أهدافها.

وكان الاجتماع شهد إصدار ثماني توصيات منها استمرار العمل بوجود خمسة أجانب مع إتاحة فرصة ضم حراس أجانب. (طالع التفاصيل)