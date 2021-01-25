مجاهد: اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية يؤكد إننا نقف على مسافة واحدة من الجميع

الإثنين، 25 يناير 2021 - 22:44

كتب : أحمد الخولي

أحمد مجاهد

قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة أن اجتماعهم اليوم الإثنين مع أندية الدوري الممتاز يؤكد أنهم يقفون على مسافة واحدة من الجميع.

وأصدر مجاهد بيانا عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وجاء كالتالي:

أكد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن أهم ما نتج عن اجتماع اليوم مع رؤساء ومسئولي أندية القسم الأول هو أن جميع الحاضرين للاجتماع أيقنوا أن الاتحاد يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية.

أخبار متعلقة
منافس الزمالك - الترجي يضم ثاني صفقاته الشتوية لتدعيم خط هجومه مدرب سيمبا لـ في الجول: أعرف الأهلي جيدا.. ورحلت عن المريخ لأسباب خاصة عودة الحراس الأجانب - الطلائع لـ في الجول: قرار سيضر المنتخب.. واستشهاد بـ كاميني

أضاف رئيس الاتحاد المصري أن اتباع هذا المنهج والتمسك بهذا المبدأ جعلنا نسعى وراء مصالح جميع الأندية على مختلف الأصعدة بمراعاة الجوانب التسويقية والعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار والأخذ بالتقنيات الحديثة، باعتبار ذلك كله المدخل المعاصر للارتقاء فنيا باللعبة وأنديتها.

وقال أحمد مجاهد أن أي تفكير في تغيير أحد بنود لائحة المسابقة أو وضع قواعد للموسم المقبل بمشاركة الأندية يأتي تقديرا من الاتحاد لأنديته وتفعيل مبدأ الشراكة معها ورعاية مصالحها، كما أنه يؤكد على نظرة الاتحاد لجميع الأندية على سواء والعمل المجرد من أجل مساعدتها على تحقيق أهدافها.

وكان الاجتماع شهد إصدار ثماني توصيات منها استمرار العمل بوجود خمسة أجانب مع إتاحة فرصة ضم حراس أجانب. (طالع التفاصيل)

في الدوري اتحاد الكرة
نرشح لكم
أخر الأخبار
كأس الاتحاد - توتنام يكسر صمود ويكومب ويضرب موعدا مع إيفرتون 8 دقيقة | أوروبا
الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول مقترح اتحاد الكرة لموقف الدوري حال إلغائه 8 دقيقة | الدوري المصري
القيعي يكشف كواليس المفاوضات بين أبو جريشة والخطيب لانتقال بعض لاعبي الأهلي للإسماعيلي 12 دقيقة | الدوري المصري
مونديال اليد - هشام نصر: تنظيم مصر سيكون نموذجا لجميع الدول في ظل جائحة كورونا 30 دقيقة | مصر 2021
منافس مصر – الدنمارك تسحق كرواتيا وتصطحب قطر إلى ربع النهائي في إنجاز عربي تاريخي 49 دقيقة | مصر 2021
جهاد جريشة حكما لمباراة بيراميدز والأهلي 53 دقيقة | الدوري المصري
مونديال اليد - سلوفينيا تزعم تسمم 12 لاعبا.. والدنمارك: رأيناهم يطلبون بيتزا من الخارج ساعة | مصر 2021
مجاهد: اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية يؤكد إننا نقف على مسافة واحدة من الجميع ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 4 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي
قد ينال إعجابك