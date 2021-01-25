منافس الزمالك - الترجي يضم ثاني صفقاته الشتوية لتدعيم خط هجومه

أعلن نادي الترجي التونسي التعاقد مع المهاجم الغاني خالد عبد الباسط قادما من نادي مقدونيا خورخي المقدوني لمدة موسمين ونصف.

خالد عبد الباسط البالغ من العمر 24 عاما نجح في تسجيل 8 أهداف خلال 14 مباراة خلال عام مع فريقه السابق.

وتعد هذه هي الصفقة الثانية للترجي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد التعاقد مع لاعبه السابق أنيس البدري الذي فسخ عقده مع اتحاد جدة السعودي.

ويقع الترجي مع الزمالك في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بجانب مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي في المجموعة الرابعة.

ويلعب الزمالك ضد الترجي في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات.