منافس الزمالك - الترجي يضم ثاني صفقاته الشتوية لتدعيم خط هجومه

الإثنين، 25 يناير 2021 - 22:38

كتب : محمد عبد العظيم

خالد عبد الباسط مهاجم الترجي

أعلن نادي الترجي التونسي التعاقد مع المهاجم الغاني خالد عبد الباسط قادما من نادي مقدونيا خورخي المقدوني لمدة موسمين ونصف.

خالد عبد الباسط البالغ من العمر 24 عاما نجح في تسجيل 8 أهداف خلال 14 مباراة خلال عام مع فريقه السابق.

وتعد هذه هي الصفقة الثانية للترجي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد التعاقد مع لاعبه السابق أنيس البدري الذي فسخ عقده مع اتحاد جدة السعودي.

أخبار متعلقة
طارق السيد يوضح: شروط تواجد اللاعب الأجنبي في الزمالك.. وإمكانيات فتوح تجعله أساسيا مع المنتخب أبو جريشة: المنافسة على الدوري بين الأهلي والزمالك.. وأشكر القطبين على مساندة الإسماعيلي خبر في الجول - عودة المفاوضات بين الزمالك وسانت إيتيان.. واتجاه للموافقة على بيع مصطفى محمد

ويقع الترجي مع الزمالك في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بجانب مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي في المجموعة الرابعة.

ويلعب الزمالك ضد الترجي في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات.

الترجي
نرشح لكم
أخر الأخبار
منافس مصر – الدنمارك تسحق كرواتيا وتصطحب قطر إلى ربع النهائي في إنجاز عربي تاريخي دقيقة | مصر 2021
جهاد جريشة حكما لمباراة بيراميدز والأهلي 5 دقيقة | الدوري المصري
مونديال اليد - سلوفينيا تزعم تسمم 12 لاعبا.. والدنمارك: رأيناهم يطلبون بيتزا من الخارج 18 دقيقة | مصر 2021
مجاهد: اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية يؤكد إننا نقف على مسافة واحدة من الجميع 28 دقيقة | الدوري المصري
منافس الزمالك - الترجي يضم ثاني صفقاته الشتوية لتدعيم خط هجومه 34 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ريال مدريد يعلن إصابة ناتشو بفيروس كورونا 51 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب سيمبا لـ في الجول: أعرف الأهلي جيدا.. ورحلت عن المريخ لأسباب خاصة ساعة | إفريقيا
عودة الحراس الأجانب - الطلائع لـ في الجول: قرار سيضر المنتخب.. واستشهاد بـ كاميني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 4 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي
قد ينال إعجابك