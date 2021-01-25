مدرب سيمبا لـ في الجول: أعرف الأهلي جيدا.. ورحلت عن المريخ لأسباب خاصة

الإثنين، 25 يناير 2021 - 22:07

كتب : محمد عبد العظيم

ديديه جوميز

أرجع ديديه جوميز المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني رحيله عن تدريب فريق المريخ السوداني لأسباب خاصة، مؤكدا على معرفته الجيدة بالأهلي.

ويقع الأهلي مع سيمبا والمريخ وفيتا كلوب الكونغولي في المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

وكان جوميز قد رحل عن تدريب المريخ السوداني قبل أيام، ليتجه مباشرة لتدريب سيمبا.

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وقال لـFilGoal.com: "رحلت عن المريخ السوداني لأسباب خاصة بيني وبين رئيس النادي ولا أريد الحديث عنها لكن كمدرب تحتاج أحيانا لاتخاذ قرارات هامة بشأن مستقبلك وهذا ما حدث".

وأضاف "حققت نجاحات عديدة مع النادي في فترة قصيرة، وعلاقتي مع المريخ وجماهيره رائعة ولم أصرح بأي شئ ضد النادي منذ استقالتي".

وتابع "حزين لما ينشر على لساني بأنني أُفضل تدريب الهلال على المريخ لكن كل هذا كذب ولم أُصرح بأي شيء. دائما أسعى للحفاظ على علاقاتي وأكن الاحترام للجميع في أي مكان أعمل به".

واستمر "أتعجب من الذي يُهاجمني على شئ لم أتحدث عنه".

وحول دوري أبطال إفريقيا ومجموعة سيمبا، قال: "البطولة صعبة للغاية".

وأضاف "لدينا فرق كبيرة في المجموعة مثل الأهلي الذي عرفه جيدا من خلال عملي في الإسماعيلي".

ودرب جوميز الإسماعيلي عام 2020.

وأكمل "هناك أيضا فيتا كلوب والمريخ وجميعهم أقوياء".

وعن أهدافه مع فريقه الجديد، قال: "طموحي هو الفوز أولا بالدوري من أجل المشاركة في دوري ابطال إفريقيا في الموسم المقبل".

وأتم "كما أرغب في الوصول لأبعد نقطة ممكنة في النسحة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، وأن نُظهر للجميع قوتنا".

ويلعب الأهلي أمام المريخ في افتتاح مباريات دور المجموعات يوم 16 فبراير بينما يواجه سيمبا في الجولة الثانية.

سيبما التنزاني
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